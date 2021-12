Il centro Coraggio Italia, Brugnaro: "Se altri scelgono altre strade, il progetto va avanti" "La Commissione non ha bocciato lo Statuto, il partito ha piena operatività"

Luigi Brugnaro (Ansa)

"L'idea di Coraggio Italia è nata a casa mia con l'onorevole Marco Marin a cui, anche in questa occasione, rinnovo la piena stima, prima di tutto come amico di cui mi fido completamente e poi anche come Capogruppo alla Camera. Grazie al suo impegno e alla sua tenacia, assieme a una mia idea visionaria di Sindaco e Imprenditore per un'Italia migliore, più bella e più attrattiva per i giovani, abbiamo immaginato (riuscendo poi a realizzarla) una Forza Politica, Coraggio Italia, che potesse intercettare le reali necessità di tanti Cittadini orfani di una politica che pensi alle cose concrete da fare per il futuro del nostro Paese e per il futuro dei nostri giovani. Abbiamo costituito un Gruppo alla Camera e una componete anche al Senato assieme a tanti deputati e senatori, coinvolgendo, fin dalla fase costituente, anche i gruppi di Cambiamo! e Idea con gli amici Giovanni Toti e Gaetano Quagliariello. Ora leggo dai giornali che forse qualcuno ha in mente altri percorsi e ovviamente aspetterò di averne eventualmente conferma dai diretti interessati. Ovviamente, se le indiscrezioni fossero vere, mi dispiacerebbe ma non mi farebbero scomporre. Assieme a Marco Marin e al nostro Gruppo continuerò a costruire il nostro progetto nazionale con ancora più entusiasmo e Coraggio".E' quanto precisa, "a seguito della lettura di alcuni articoli apparsi oggi sui quotidiani", il Presidente nazionale di Coraggio Italia, Luigi Brugnaro.In relazione poi alle medesime uscite di stampa odierne relative ai rilievi della Commissione di Garanzia degli Statuti per i Partiti Politici, il Segretario Generale Nazionale del Partito, Derek Donadini, ricorda come nella nota è ben precisato che "la Commissione non ha assolutamente bocciato lo Statuto di Coraggio Italia, ma ha solamente inviato nei giorni scorsi una seconda nota istruttoria, nella quale ha semplicemente rilevato ulteriori modifiche (peraltro in numero esiguo) da apportare allo Statuto del Partito per ritenerlo completamente aderente alle previsioni della legge 149/2013. Ricordiamo che la legge ha abolito il finanziamento pubblico ai partiti, stabilendo però dei vantaggi fiscali a favore dei partiti (il 2xmille e delle detrazioni fiscali per le persone fisiche o giuridiche che erogano un contributo ai partiti), ma solo per i partiti iscritti ad un registro nazionale tenuto dalla Commissione di Garanzia, in cui condizione per l'iscrizione è che lo Statuto sia conforme ad alcune previsioni legislative poste dalla legge 149/2013"."Quindi Coraggio Italia - conclude la precisazione - a differenza di quanto ha erroneamente riportato sulla stampa, in questo momento ha piena operatività e piena capacità politica e giuridica, ed anzi, rispondendo agli ultimi cinque rilievi della Commissione, è ancora più vicino a potersi legittimamente iscrivere nel registro citato per avere i vantaggi fiscali. Si ricorda a mero titolo informativo che anche Italia Viva e Azione, tra i partiti più recentemente costituiti, sono stati iscritti al registro dei partiti solo a distanza di un anno dalla loro costituzione, a dimostrazione che la Commissione opera sempre in maniera rigorosa e puntuale nella sua attività di verifica, come è giusto che sia. In ogni caso ribadiamo con chiarezza che il partito Coraggio Italia è legittimamente costituito e sta proseguendo il suo obbiettivo di radicamento nei territori e si presenterà senza dubbio, con piena legittimità già da oggi, ai prossimi vari appuntamenti elettorali con il massimo impegno".