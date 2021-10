I dati sulla pandemia Coronavirus, 1.597 nuovi casi con 219.878 tamponi e 44 morti. Tasso di positività a 0,7% Terapie intensive +9, +51 i ricoveri

Condividi

Secondo l'ultimo aggiornamento dei dati del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.597 nuovi casi con 219.878 tamponi (tasso di positività allo 0,7%) e 44 morti.Ieri 2.437 casi con 381.051 tamponi (tasso di positività a 0.6%) e 42 morti.Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 76.363, con un calo di 1.206 nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.719.493, i morti 131.585.Sono 358 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia. Gli ingressi giornalieri sono +51. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.786.Sono 158 i nuovi contagi in. In112 casi e 5 decessi. Neloggi 202 casi e 8 morti. Sono 155 i nuovi contagi in. In209 nuovi positivi e 1 morto. In145 nuovi casi e 4 decessi. Sono 260 i nuovi casi e 5 i decessi in. In102 nuovi casi e 4 morti. In1 decesso e 57 nuovi positivi. Sono 37 i casi di positività al coronavirus e una vittima rilevati nelle. In42 nuovi casi e nessuna vittima. Sono 3 i nuovi positivi ine nessun decesso. Insi registrano oggi 13 ulteriori casi e 4 morti.