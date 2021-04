Coronavirus: 18.938 nuovi casi con 362.973 tamponi e 718 morti

Condividi

Sono 18.938 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 17.221. Sono invece 7 le vittime in un giorno (ieri 487). Sono 362.973 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia.Ieri i test erano stati 362.162. Il tasso di positività del 5,2%% (ieri era al 4,7%, quindi è salito dello 0,5).Nelle ultime 24 ore in Lombardia si sono registrati 3.289 casi di Covid-19, di cui 153 'debolmente positivi', e 92 morti. Dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono 31.595. I tamponi effettuati sono stati 56.476 (di cui 39.300 molecolari e 17.176 antigenici), con un tasso di positività del 5,8%. I guariti/dimessi salgono a 648.463 (+3.613), di cui 5.503 dimessi e 642.960 guariti. I pazienti covid in terapia intensiva scendono a 828 (-2), mentre i ricoverati a 6.252 (-249). Ieri, a fronte di 54.280 tamponi, c'erano stati 2.537 contagi e 130 mortiSono 2.225 i positivi al Covid individuati in Campania nelle ultime 24 ore su 21.149 tamponi molecolari effettuati. Di questi, 763 sono sintomatici, mentre 1.462 non presentano sintomi. Nel bollettino quotidiano, l'Unità di crisi regionale rende noto che sono stati effettuati anche 4.772 tamponi antigenici. Il tasso di positività è del 9,5%, in calo rispetto al 10,9% registrato ieri. Sono 31 i decessi, di cui 21 avvenuti nelle ultime 48 ore e i restanti nei giorni precedenti ma registrati ieri, per un totale che raggiunge quota 5.734 dall'inizio della pandemia. I nuovi guariti sono 1.967, mentre quelli complessivi salgono a 256.145. Resta invariato il numero delle terapie intensive occupate, 148 sulle 656 disponibili. Si riduce invece di 47 unità il numero dei posti disponibili in degenza, che sono 1.558 sui 3.160 totali.Oggi l'Unità di crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.798 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 109 dopo test antigenico), pari al 6,2% dei 29.218 tamponi eseguiti, di cui 15.753 antigenici. Dei 1.798 positivi, gli asintomatici sono 661 (36,8%). Sono 37 i decessi, di cui 2 verificatisi oggi.Su 14.281 tamponi per rilevare l'infezione da coronavirus sono emersi 1.791 contagi: 625 in provincia di Bari, 177 in provincia di Brindisi, 176 nella provincia Bat, 296 in provincia di Foggia, 176 in provincia di Lecce, 327 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 9 casi di provincia di residenza non nota. Ieri i casi erano 1.974 su 14.895 test.Casi e ricoveri in calo, trentasei decessi e - per quanto riguarda il vaccino - 1 milione e 77mila dosi somministrate (333.598 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale): questi i principali dati registrati oggi in Emilia Romagna. Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in regione si sono registrati 348.305 casi di positività, 1.488 in più rispetto a ieri, su un totale di 26.970 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Oggi si registrano anche 36 nuovi decessi: uno a Parma, sei in provincia di Reggio Emilia, 10 nel modenese, sette nella provincia di Bologna, tre nel ferrarese, due nella provincia di Ravenna, tre in quella di Forlì-Cesena e quattro in quella di Rimini.Oggi nel Lazio su oltre 18 mila tamponi (+1.434) e oltre 19 mila antigenici per un totale di oltre 37 mila test, si registrano 1.363 casi positivi (+123), 47 decessi (+10) e 1.555 i guariti. Aumentano i casi e i decessi, mentre diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 7%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale è al 3%. Lo rende noto l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. I casi a Roma città sono a quota 600. "Trend in calo dei casi - sottolinea D'Amato - rispetto a venerdì della settimana precedente sono 555 in meno. In questa settimana vi è stata complessivamente una riduzione dei casi rispetto alla scorsa pari all'8,4%".Sono 1.309 in più i casi di positività rilevati in Toscana rispetto a ieri, un dato che porta a 206.809 i casi totali di positività al Coronavirus. I nuovi casi - età media 43 anni - sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. Il tasso di positività sale al 5% su 15.031 tamponi molecolari e 11.063 tamponi antigenici rapidi, mentre, escludendo i test di controllo, è pari al 14,4%. Purtroppo si registrano 33 nuovi decessi - 20 uomini e 13 donne con un'età media di 79 anni - che portano a 5.604 le persone che hanno perso la vita dall'inizio della pandemia. In calo i ricoverati, anche in rianimazione: sono in totale 1.988, 4 in meno rispetto a ieri, di cui 284 in terapia intensiva.Sono 988 i nuovi casi positivi trovati in Veneto nelle ultime 24 ore, pari al 2,74% dei tamponi effettuati. Sono 38 invece i decessi registrati, numero che porta il totale dall'inizio dell'emergenza a 10.899. Continua a calare il numero delle persone attualmente positive (32.918) cosi' come quello dei ricoveri (meno 74 rispetto a ieri).Il numero di 718 decessi per Covid in Italia segnalati dal bollettino di oggi, molto fuori media, sconta 258 vittime che la Regione Sicilia ha aggiunto rivedendo i conteggi dei mesi passati. I decessi avvenuti nelle ultime 24 ore sono 460. Lo ha chiarito il ministero della Salute durante il punto stampa sull'analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia.In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 652.367 soggetti per un totale di 695.764 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 50.611 (+512 rispetto a ieri), quelle negative 601.756. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute che fanno registrare +1 terapie intensive, +247 guariti/dimessi e 7 morti.Nelle ultime 24 ore nelle Marche sono stati testati 5.122 tamponi: 2.661 nel percorso nuove diagnosi (di cui 721 nello screening con percorso antigenico) e 2.461 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 17 per cento). Lo riferisce il Servizio sanità della Regione Marche precisando che i positivi nel percorso nuove diagnosi sono 452 (75 in provincia di Macerata, 124 in provincia di Ancona, 96 in provincia di Pesaro-Urbino, 36 in provincia di Fermo, 93 in provincia di Ascoli Piceno e 28 fuori regione).Sono 421 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.113 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.773 tamponi antigenici rapidi. Lo riporta il bollettino della Regione Liguria. I decessi sono stati 15 mentre gli ospedalizzati calano di 36 unità.In Sardegna sono 380 i nuovi positivi al Covid su 7.955 tamponi effettuati (1.057.452 tamponi totali), per un tasso di positività del 4,7% e 4 morti (1.259 in tutto). 48.315 i casi complessivamente accertati dall'inizio dell'emergenza. Salgono i ricoveri: 321 i pazienti in ospedale in reparti non intensivi (+19), mentre sono 50 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.078. I guariti sono complessivamente 30.595 (+126), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 12.Sul territorio, dei 48.315 casi positivi complessivamente accertati, 12.284 (+87) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 7.415 (+84) nel Sud Sardegna, 4.147 (+21) a Oristano, 9.562 (+104) a Nuoro, 14.907 (+84) a Sassari.In Abruzzo oggi sono 351 i nuovi positivi, 74 in più rispetto a ieri, si riducono però i posti letto occupati nei reparti covid degli ospedali della regione. Il bilancio dei deceduti sale a 2.227 per altri 15 morti (erano 12 i decessi ieri), di questi 7 si riferiscono alla provincia di Chieti, 4 al teramano, 3 nell'aquilano, 1 in provincia di Pescara e 6 casi sono riferiti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 62: 23 in provincia dell'Aquila, 18 in provincia di Chieti, 12 in provincia di Pescara e 9 nel teramano. Il tasso di positività è pari al 5 per cento.Oggi in Friuli Venezia Giulia sono state riscontrate 336 positività al Covid-19 su un totale di 9.224 test eseguiti: 228 da 6.803 tamponi molecolari con una percentuale di positività del 3,35%; 108 da 2.421 test rapidi antigenici (4,46%). I decessi registrati sono 24, a cui si aggiungono 5 morti pregresse. I ricoveri nelle terapie rimangono 77 mentre quelli in altri reparti scendono a 529 (-25).In Basilicata sono 212 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (201 sono residenti), su un totale di 1.773 tamponi molecolari, e sono 4 i decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Le persone decedute sono cittadini di Matera. I lucani guariti o negativizzati sono 158. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 4.781 (+39), di cui 4.602 in isolamento domiciliare.Prosegue in Umbria il calo dei ricoveri e dei positivi al Covid. Secondo i dati giornalieri della Regione, aggiornati al 9 aprile, i ricoverati sono oggi 329, nove in meno di ieri, deiquali 43 (uno in meno) in terapia intensiva. I guariti sono 261,i morti quattro e 201 i nuovi contagi accertati nelle ultime 24ore. Gli attualmente positivi scendono da 4.334 a 4.270 (64 in meno).Poco più di un centinaio di nuovi contagi e 2 decessi nel bollettino di oggi dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Il Coronavirus è stato infatti riscontrato in 57 persone che hanno fatto il tampone molecolare ed in altre 50 che si sono sottoposte all'antigenico. I molecolari hanno confermato anche 17 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.Due decessi nelle ultime 24 ore e 65 nuovi casi positivi al Covid-19 a fronte di 241 persone sottoposte a tampone in Valle d'Aosta. Lo rende noto l'ultimo bollettino diffuso dalla Regione, sulla base dei dati dell'Usl. In crescita i pazienti ricoverati all'ospedale Parini: sono ora 78, di cui 12 in terapia intensiva. Il totale dei contagiati sale a 1.127, 15 in più di ieri. I guariti sono 48.