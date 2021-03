Coronavirus, 19.611 nuovi casi e 297 morti nelle ultime 24 ore in Italia

Condividi

Sono 19.611 i nuovi casi e 297 i morti registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri i nuovi casi erano stati 23.839 e 380 le vittime. Il totale dei decessi dall'inizio della pandemia è di 107.933, quello dei contagiati è di 3.532.057. Effettuati da ieri oltre 272mila tamponi, il tasso di positività sale al 7,2 per cento.



Continuano ad aumentare i posti in terapia intensiva occupati da pazienti Covid: secondo i dati del ministero della Salute oggi sono 3.679, quindi 44 più di ieri, con 217 ingressi giornalieri. Aumentano anche i ricoveri: sono 80 in più.



Gli attualmente positivi sono oggi 573.235, 540.855 dei quali si trovano in isolamento domiciliare, 28.701 sono ricoverati con sintomi. Sono 9.258.640 le dosi di vaccino sinora somministrate. La regione con più contagi è ancora una volta la Lombardia, seguita da Emilia Romagna e Campania.



In Lombardia 3.520 nuovi contagi e 75 morti

Sono 3.520 i nuovi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia. I tamponi eseguiti sono stati 32.224. I morti sono stati 75 nelle ultime 24 ore, per un totale di 30.462 dall'inizio della pandemia.



In Emilia Romagna 2.137 nuovi casi e 31 decessi

Sono 2.137 i nuovi casi di Coronavirus in Emilia-Romagna, rilevati su 19.056 tamponi, con età media 43 anni. Si contano altri 31 morti (dai 55 ai 93 anni), i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono stabili a 401 (+1), 3.442 quelli negli altri reparti Covid (-24).



Sale ancora la curva dei contagi in Campania: 2.095. I morti sono 18

Sono 2.095 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 18.345 tamponi molecolari esaminati: l'incidenza dei contagi sui test è dell'11,42% in lieve crescita rispetto all'11,01% precedente. Sono 612 i nuovi pazienti sintomatici. Cala il numero delle vittime, 18, mentre i guariti sono 1.516. In leggero calo il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva (165 rispetto a 168). Sono 1.592 i posti letto di degenza occupati, dato sostanzialmente stabile.



Nel Lazio 1.836 positivi (+11) e 14 morti

"Oggi su quasi 15 mila tamponi nel Lazio (-159) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 30 mila test, si registrano 1.836 casi positivi (+11), 14 i decessi (-1) e +677 i guariti. Diminuiscono i decessi, mentre aumentano i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 6%. I casi a Roma città sono a quota 900. Verso la soglia di 1 milione di dosi somministrate". Lo evidenzia in una nota l'assessore regionale alla salute, Alessio D'Amato.



In Puglia 1.788 nuovi casi e 14 vittime

Oggi in Puglia sono stati registrati 9.473 test per l'infezione da Covid-19 e 1.788 casi positivi. Sono stati inoltre registrati 14 decessi.



Piemonte, 1.543 nuovi contagi e 10 decessi

L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.543 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 119 dopo test antigenico), pari al 9.7% dei 15.870 tamponi eseguiti, di cui 7.180 antigenici. I ricoverati in terapia intensiva sono 369 (+9 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.776 (+9 rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 31.430.



In Veneto 1.404 nuovi casi e 11 decessi

In Veneto nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.404 nuovi casi di coronavirus e 11 decessi.



Toscana, 1.368 nuovi contagi e 27 morti

In Toscana sono 191.635 i casi di positività al Coronavirus, 1.368 in più rispetto a ieri. Oggi sono stati eseguiti 15.228 tamponi molecolari e 7.215 tamponi antigenici rapidi, di questi il 6,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 27.561, +0,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.769 (9 in più rispetto a ieri), di cui 264 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 27 nuovi decessi: 16 uomini e 11 donne con un'età media di 77,4 anni.



In Sicilia 953 nuovi casi e 25 decessi

In Sicilia nelle ultime 24 ore si sono registrati 953 nuovi casi di coronavirus e 25 decessi, che portano il totale delle vittime, sull'isola, a 4.583.