La pandemia in Italia Coronavirus, 2.407 nuovi casi e 44 morti nelle ultime 24 ore. Tasso di positività sale al 2% I ricoveri in terapia intensiva sono in calo: 7 in meno rispetto a ieri. Il totale dei ricoverati in area critica è di 523 pazienti

Sono 2.407 i nuovi casi di contagio registrati in Italia nelle ultime 24 ore e 44 i decessi. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.Sono 122.441 i tst, tra antigenici e molecolari, processati nelle ultime 24 ore in Italia. Il tasso di positività si attesta al 2%, in aumento dello 0,5% rispetto a ieri.I ricoveri in terapia intensiva sono in calo: 7 in meno rispetto a ieri. Il totale dei ricoverati in area critica è di 523 pazienti. Sono in aumento, invece, i ricoveri in reparti ordinari: sono 53 in più rispetto a ieri. Il totale dei ricoverati in area non critica è di 3.982 persone.Sono 3.383 i guariti in Italia nelle ultime 24 ore. Il totale dei guariti da inizio pandemia è di 4.395.648 persone. In calo anche gli attuali positivi in Italia: sono 1.022 in meno rispetto a ieri. Il totale degli attuali positivi è di 112.514 persone.