Coronavirus: 34.767 nuovi casi, 692 morti e 237.225 tamponi da ieri Il rapporto tra tamponi e nuovi casi si attesta al 14.66%, contro il 15.64% di ieri

Secondo i dati del Ministero della Salute nelle ultime 24 ore sono stati registrati, a fronte di 237.225 tamponi effettuati.Ieri i casi erano stati 37.242 con 699 decessi e 238.077 tamponi. Ilsi attesta al, contro il 15.64% di ieri.Il totale degli ospedalizzati in Italia è di 37.821 pazienti, con un aumento di 116 casi rispetto a ieri. Di questi, in terapia intensiva sono 3.758, con un aumento di 10 unità. In isolamento domiciliare si trovano 753.925 persone, pari a 14.454 in più.Il totale degli attualmente positivi in Italia è di 791.746 casi, cioè 14.570 in più rispetto a ieri. Tra dimessi e guariti si contano 539.524 persone, in aumento di 19.502 unità.I deceduti sono 692 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 49.261 vittime del Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia. I casi totali sono 1.380.531 (+34.767). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 237.225 per un totale di 20.199.829.La regione con il maggior numero di nuovi casi è lacon 8.853, seguita da(3.567),(3.554),(2.896),(2.723) e(2.658).In Lombardia nelle ultime 24 ore si sono registrati 8.853 casi di coronavirus portando il totale dall'inizio dell'emergenza a quota 366.516. I tamponi effettuati sono stati 44.294 (3.769.051 il totale), contro i 42.248 effettuati ieri, giorno in cui si erano registrati 9.221 nuovi casi di Covid-19. I morti sono stati 169, a fronte dei 165 di ieri.In Veneto si registrano 3.567 nuovi casi di coronavirus, per un totale di 119.726. Lo ha detto il presidente Luca Zaia in conferenza stampa, rimarcando: "Se ci pensate, su 64mila tamponi, significa che l'incidenza sta scendendo". Si registrano 67 nuovi decessi, per un totale di 3.190. Negli ospedali sono ricoverate 2.612 persone, di cui oltre 300 in terapia intensiva.In Campania nelle ultime 24 ore si sono registrati 3.554 nuovi casi di positività al Covid-19, di cui 3.192 asintomatici e 362 sintomatici. I decessi sono stati, dal 15 al 20 novembre, 32 e i guariti 1.379. A comunicarlo l'Unità di crisi regionale. Il totale dei contagi da inizio pandemia sale a 133.056, mentre i decessi sono 1.249. Complessivamente le persone guarite sono 30.672. I tamponi processati in totale 1.407.796, di cui 24.692 nell'ultimo giorno. Su base regionale il report posti letto riassume: 656 posti letto disponibili in terapia intensiva, di cui 198 occupati; per quanto riguarda i posti letto di degenza disponibili, tra posti Covid e offerta privata sono 3.160, di cui 2.260 occupati.Nuovo rimbalzo dei contagi in Emilia-Romagna. Oggi si registrano 2.723 casi in più rispetto a ieri, su un totale di 19.697 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, a cui si aggiungono 2.606 test sierologici. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti sale dunque al 13,8% contro l'11,3% di ieri. Dei nuovi contagiati, 1.269 sono asintomatici: 504 sono stati individuati col contact tracing, 158 attraverso i test per le categorie a rischio, 15 con gli screening sierologici e 17 tramite i test pre-ricovero, mentre per 575 casi è ancora in corso l'indagine epidemiologica. Tra i nuovi positivi 345 erano già in isolamento al momento del tampone e 491 sono legati a focolai già noti. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 47,7 anni. Oggi si registrano anche 47 decessi, di cui ben 25 in provincia di Bologna (16 uomini e nove donne), di cui uno a Imola, tutti sopra i 67 anni."Oggi su 30 mila tamponi nel Lazio si registrano 2.658 casi positivi, 37 i decessi e 491 i guariti. Scende sotto al 9% il rapporto tra i positivi e i tamponi, calano i decessi e calano i positivi". È quanto afferma l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato che aggiunge. A Roma i nuovi casi sono 1.574. Nella Asl Roma 1 sono 603 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Venti sono ricoveri. Si registrano otto decessi di 63, 63, 64, 66, 80, 81, 81 e 83 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 713 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Trecentouno sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano sei decessi di 67, 73, 76, 79, 80 e 88 anni con patologie.In Calabria sono stati sottoposti a test 333.246 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 340.557. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 13.452 (+ 425 rispetto a ieri), quelle negative 319.794. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 195, Catanzaro 38, Crotone 1, Vibo Valentia 33, Reggio Calabria 158. Altra Regione o stato estero 0. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 147. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.