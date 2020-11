I dati da Fofi Federfarma e il Sindacato Nursing Up Coronavirus: 50 infermieri e 20 farmacisti morti durante la pandemia Nei corridoi e nei reparti degli ospedali la cronaca rimanda a situazioni già viste durante la prima ondata. I contagi vanno da 500 al giorno, a 200 nelle ultime 48 ore. Vittime anche tra i farmacisti



Gli ultimi in ordine di tempo sono Sergio Valente 59 anni professionista bolognese del Sant'Orsola e un infermiere catanese di Paternò, di 61 anni, all'ospedale di Santissimo Salvatore. Sono i nomi degli ultimi infermieri morti dall’inizio della pandemia. Un conteggio listato a lutto di 50 persone.Lo afferma Antonio De Palma, Presidente Nazionale del sindacato Nursing Up. Secondo De Palma nella 'seconda ondata' ci sono state grandi carenze. Chi si è aggiornato durante da l’estate lo ha fatto da sole. “La disorganizzazione, - sottolinea de Palma- le croniche carenze di personale, gli screening costanti sul personale sanitario che sono solo eccezioni quando invece dovrebbero essere la regola, stanno aprendo di nuovo uno scenario drammatico, seppur con cifre diverse rispetto all'inizio”. Una consolazione potrebbe essere il fatto che per le restrizioni i contagi di infermieri sono passati da una media di 500 al giorno a inizio mese, fino a 200 nelle ultime 48 ore. “Ma se la disorganizzazione continua, - conclude De Palma annunciando una serie di mobilitazioni- noi non ci sentiamo di poter coltivare false speranze, anzi, siamo allarmati e rifiutiamo al pensiero di dover lottare di nuovo senza armi”.Anche qui si parte da un nome, Enzo Bosso, 64 anni farmacista a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Anche in questo caso una vittima del Covid. Secondo la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani in pochi giorni il numero delle vittime è salito a 20.