La pandemia Coronavirus. Oltre 56 milioni di contagi nel mondo. Record di casi in Giappone

Los Angeles (AP Photo/Damian Dovarganes)

Hanno superato quota 56 milioni i contagi da Covid-19 registrati ufficialmente nel mondo, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. I decessi sono stati oltre 1,34 milioni.La pandemia da Covid-19 continua a colpire duramente gliil cui bilancio in termini assoluti resta quello più pesante al mondo. Nelle ultime ore gli Usa hanno oltrepassato la tragica soglia delle 250mila vittime totali (250.520 secondo la Johns Hopkins University) totalizzando più di undici milioni e mezzo di contagi dall'apparizione della malattia.Continua a correre l'epidemia di coronavirus in, dove nelle ultime 24 ore sono state contabilizzate 754 vittime e 38.401 nuovi contagi. Il totale dei decessi dall'inizio della pandemia sale così a 167.497, mentre sono 5.947.403 i contagiati.Sono 45.576 i nuovi casi di contagio da Coronavirus emersi in, dove si contano poco meno di 9 milioni di infezioni dall'inizio della pandemia.In502 decessi per Covid-19, numero che porta il totale dei morti nel paese a 99.528. Sono i dati di ieri comunicati dal ministero della Salute. I nuovi casi positivi rilevati sono 3.918 per un totale di 1.015.071. Con queste cifre, il Messico è l'undicesimo paese con il maggior numero di contagi e il quarto con il maggior numero di morti, secondo la Johns Hopkins UniversityIlha registrato un record di casi di coronavirus nelle ultime 24 ore: secondo il ministero della Salute sono state 2.179 le infezioni. Si tratta della prima volta che il Giappone supera quota 2.000 a livello giornaliero dall'inizio della pandemia.Il numero dei casi confermati di coronavirus insale ancora: nelle ultime 24 ore sono stati confermate altre 22.609 infezioni per un totale di 855.916 dall'inizio della pandemia, secondo il Robert Koch Institute. Nello stesso arco temporale si contano anche 251 morti. Il bilancio dei decessi sale a 13.370.