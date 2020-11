Germania: 22.268 nuovi casi Coronavirus. Superati i 60 milioni di contagi nel mondo. Negli Usa 2.400 morti: picco da maggio

Coronavirus, Los Angeles (AP Photo/Damian Dovarganes)

Condividi

Sono 60.392.439 i casi di coronavirus accertatidall'inizio della pandemia, con 1.421.308 decessi e 38.704.717 guariti. Lo rileva l'osservatorio della Johns Hopkins University. Il Paese più colpito rimangono gli Stati Uniti, con 12.772.653 casi accertati, 262.222 decessi e 4.835.956 guariti.Glihanno registrato ieri oltre 2.400 morti per il coronavirus in 24 ore, secondo i dati della Johns Hopkins University: il bilancio peggiore da più di sei mesi. Il Paese ha contemporaneamente registrato quasi 200.000 nuovi casi di Covid-19. Si tratta del secondo giorno consecutivo che viene superato il limite di 2.000 morti giornaliere. L'ultima volta che il bilancio delle vittime ha superato le 2.400 in un giorno era stato all'inizio di maggio, al culmine della crisi sanitaria negli Usa.Con 5 voti a favore e 4 contrari, la Corte Suprema si e' espressa contro le restrizioni alle funzioni religiose decretate dal governatore di New York, Andrew Cuomo, per combattere l'epidemia di Covid. È la prima decisione presa dalla Corte nella quale è decisivo il voto del nuovo giudice, Amy Coney Barrett, scelta dal presidente uscente Donald Trump per sostituire Ruth Bader Ginsburg, morta a settembre.L'ha registrato 44.489 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. È Il 19esimo giorno consecutivo che le infezioni restano sotto quota 50mila. Il totale dei contagi nel Paese è di 9,27 milioni, il dato più alto dopo gli Stati Uniti. I morti sono 135.223.Laha registrato un nuovo record giornaliero di casi da marzo ad oggi: nel Paese sono stati registrati 583 contagi, ben al di sopra quota 500 toccata il 6 marzo nel Paese.I casi di coronavirus innelle ultime 24 ore sono stati 22.268. Il dato complessivo dall'inizio della pandemia tocca quota 983.588 secondo il Robert Koch Institute.I decessi sono aumentati di 389, per un totale di 15.160 vittime. Il governo tedesco e i Laender hanno concordato di lasciare in vigore le misure di lockdown parziale fino al 20 dicembre.L'ha registrato un record di 15.331 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, ha detto giovedì il ministro della Salute Maksym Stepanov, rispetto al precedente record di 14.580 riportato il 21 novembre. Il ministro ha detto che il numero totale di casi è salito a 677.189, con 11.717 morti.