La pandemia Coronavirus: 66 milioni di contagi. La situazione in Europa e nel Mondo Per la Johns Hopkins University oltre 1.5 milioni di decessi nel mondo, il numero dei contagi ha superato quota 66 milioni

Secondo glidella Johns Hopkins University sui dati ufficiali forniti dai Paesi di tutto il mondo, il numero complessivo dei casi è di 66.2 milioni e le vittime sono 1.524 milioni. In Europa il totale dei casi accertati ha superato i 14 milioni, quasi 350mila i decessi.I paesi più colpiti a livello globale sono gli Stati Uniti (14.454.727 casi totali), India (9.608.211), Brasile (6.533.968) e Russia (2.410.462), seguiti dai paesi del continente europeo con in testa la Francia (2.321.776), Regno Unito (1.710.368), Italia (1.709.991) e Spagna (1.684.647).Glihanno registrato ieri, per il secondo giorno consecutivo, un record di contagi in 24 ore, con 225.201 nuovi casi secondo la Johns Hopkins University. Il Paese ha allo stesso tempo registrato più di 2.500 morti per il Covid-19. Gli Stati Uniti stanno affrontando una drammatica accelerazione dell'epidemia di Covid-19 da diverse settimane e i responsabili sanitari attendevano nuovi focolai dopo i viaggi di molti americani per il Giorno del Ringraziamento la scorsa settimana nonostante gli appelli a restare a casa.Nuovo record giornaliero di casi di coronavirus in, dove nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 12.127, un dato che porta il totale delle infezioni nel paese dall'inizio della pandemia a quota 1.144.643: lo ha reso noto il ministero della sanità, secondo quanto riporta la Cnn. Il ministero ha inoltre comunicato che ieri sono decedute altre 690 persone a causa del virus, per un bilancio complessivo di 108.863 vittime.Ilha raggiunto 6,5 milioni di contagi di Covid dall'inizio della pandemia. Secondo la stampa locale, i contagi sono 6.534.951 di cui 47.435 registrati nelle ultime 24 ore. Nello stesso periodo, le vittime sono state 674, per un totale di 175.981.L'nelle ultime 24 ore ha registrato 36.652 nuovi casi di coronavirus e 512 decessi, che portano il totale delle vittime a circa 140mila. Lo ha annunciato il ministero della Sanità indiano. Il ritmo dei nuovi contagi ha visto un rallentamento, visto che da un mese i nuovi casi giornalieri restano al di sotto dei 50mila.Sono stati 12.923 i nuovi casi di Covid-19 registrati da ieri in, per un tasso di positività dei test effettuati del 10,7%. Lo rende noto Santè Publique France. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 214, con il totale da inizio pandemia che sale a 54.981. Sono scesi a 3.230 i pazienti nei reparti di rianimazione, a 26.070 il totale dei ricoverati."Sono molto ottimista circa il fatto che al più tardi la prossima estate avremo vaccinazioni di massa in Germania". Lo ha affermato il ministro della Sanità tedesco, Jens Spahn. Fino a quel momento "è realistico che siano a disposizione almeno 11 milioni di dosi solo della BioNTech". Tre o quattro milioni di dosi saranno a disposizione già il prossimo mese. Il ministro ritiene che "milioni di cittadini tedeschi potrebbero già in primavera essere immuni grazie ai vaccini". In una seconda fase ci si potrà vaccinare quasi ovunque anche negli studi medici. "Dopo così tanti mesi dall'inizio della pandemia cominciamo a vedere la luce in fondo al tunnel", ha affermato Angela Merkel.Il divieto di spostarsi sarà revocato tra il 23 e il 26 dicembre ma verrà ripristinato il 31. Non saranno autorizzate feste in strada, mentre i raduni all'aperto saranno limitati a un massimo di 6 persone e il coprifuoco sarà in vigore dalle 2 del mattino. Il 20 novembre il Parlamento ha approvato nuovamente lo stato d'emergenza fino al 9 dicembre, con estesi coprifuoco durante i fine settimana.Nicola Sturgeon ha annunciato su Twitter che i primi vaccini anti-coronavirus sono arrivati in Scozia e sono stati messi al sicuro. "Una buona notizia. Le prime scorte di vaccino anti-covid sono arrivate sane e salve in Scozia e sono state messe in sicurezza", ha scritto la first minister confermando che le vaccinazioni cominceranno martedì 8 dicembre.I primi a ricevere il farmaco Sputnik V sono medici e dipendenti sanitari, ma anche insegnanti e operatori sociali, tra le categoria più a rischio contagio. A Mosca "nelle prime cinque ore, 5mila persone si sono iscritte per riceverlo, insegnanti, medici, operatori sociali, quelli che rischiano di più la loro salute e le loro vite", ha riferito il sindaco. Da questa prima fase sono esclusi gli over-60, insieme a persone che soffrono di malattie croniche e donne incinte; il siero, gratuito, viene somministrato su base volontaria in due tempi, a distanza di 21 giorni. Intanto la Russia registra il record giornaliero di 28.782 nuove infezioni. La capitale è la più colpita, con 7.993 nuovi casi.Innuovo record di morti in un giorno: 196. Il totale delle vittime sale a 14.705. I nuovi casi sono 31.896, circa mille in meno rispetto a ieri. Inè stata superata la soglia dei 50mila morti, con 321 decessi nelle ultime 24 ore. Il numero dei contagiati ha raggiunto 1.028.986, compresi i 12.181 nuovi positivi.