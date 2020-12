"Il piano per la distribuzione e somministrazione è pronto" Coronavirus, Arcuri: "Vaccini per intera popolazione entro settembre" "In Italia arriveranno complessivamente 202.573.000 dosi di vaccino. A cavallo tra secondo e terzo trimestre del 2021 saremo potenzialmente in condizione di vaccinare tutti" ha spiegato il commissario straordinario all'emergenza in audizione davanti alle commissioni Trasporti e Affari sociali della Camera

"A cavallo tra secondo e terzo trimestre del 2020 saremo potenzialmente in condizione di vaccinare la totalità della popolazione". Così il commissario straordinario all'emergenza Domenico Arcuri in audizione davanti alle commissioni Trasporti e Affari sociali della Camera. 'Alla struttura commissariale - ha spiegato - spetta gestire l'intera organizzazione, distribuzione dei vaccini. E ringrazio le Regioni e le Province così come le Forze Armate che con noi stanno collaborando da settimane".Secondo quanto riferito da Arcuri "il piano per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini è sostanzialmente pronto". Il commissario ha assicurato che "l'interlocuzione con amministrazioni locali, forze armate e grandi aziende è in atto. Non siamo preoccupati dalla temporalità, quando i vaccini ci saranno noi saremo pronti. Abbiamo lavorato bene e in anticipo".In Italia arriveranno complessivamente 202.573.000 dosi di vaccino e saranno sufficienti per vaccinare l'intera popolazione e mantenere dosi per richiami. "L'Italia ha diritto al 13,46% delle dosi di vaccino che saranno via via distribuiti dall'Europa"."È bene precisare che nel momento in cui noi parliamo nessun vaccino è stato approvato, né dall'Ema né dall'Aifa, e nemmeno dall'Apa, agenzia regolatoria statunitense. È bene anche precisare che gli studi e le sperimentazioni effettuati dalle sei aziende produttrici che sono oggetto di un negozio con la Ue sono assai incoraggianti e l'agenzia regolatoria europea ha comunicato nei giorni scorsi che potrebbe concludere l'attività di certificazione del primo vaccino prodotto dalle aziende Pfizer e Biontech il 29 dicembre e quello di Moderna il 12 gennaio" ha precisato Arcuri, in merito al trasporto e alla distribuzione dei vaccini Covid."Il primo vaccino presumibilmente disponibile, quello Pfizer - ha poi spiegato - sarà distribuito sul territorio nazionale direttamente dalla azienda produttrice". Per questo tipo di vaccino "sono stati già individuati 300 punti di somministrazione, sostanzialmente presidi ospedalieri: l'87% di questi presidi già dispone delle celle frigorifere necessarie a conservare questo tipo di vaccino a temperature estremamente basse (almeno -75) anche se le dosi dovessero restare in giacenza per oltre 15 giorni" ha specificato il commissario straordinario."Insieme a due grandi aziende pubbliche italiane che debbo ringraziare, Poste italiane e l'Eni, che di nuovo stanno collaborando con noi, è in corso di realizzazione un sistema informativo assai evoluto che permetterà di tracciare ogni singola dose dal momento in cui arriva sul nostro territorio a quando viene somministrata ma sarà anche in grado di attivare processi di prenotazione e rendicontazione dell'avvenuta somministrazione per ogni cittadino'' ha spiegato il commissario straordinario all'emergenza. ''I risultati dell'avvenuta somministrazione a ogni cittadino verranno trasferiti nel sistema informativo del ministero della Salute in modo che tutti noi si possa avere quotidianamente evidenza di quali e quanti, dove e a chi sono stati somministrati i vaccini'', ha aggiunto."Chi farà la campagna di somministrazione? Stiamo prevedendo un ricorso straordinario a un gruppo fino a 20mila professionalità che potranno essere utilizzate per il tempo di questa massiccia campagna. Queste professionalità le ricercheremo con una richiesta di manifestazione di interesse pubblico che presto emaneremo e ne coordineremo poi l'utilizzo insieme ai punti di somministrazione locali che saranno le Asl, i presidi ospedalieri e le farmacie ospedaliere'', ha precisato, inoltre, Arcuri."Stiamo organizzando un layout con punti di somministrazione omogenei su tutto il territorio, accompagnerà una campagna di sensibilizzazione e comunicazione di massa che sarà necessaria nei prossimi mesi per rendere edotti tutti i cittadini. Il vaccino sarà gratuito. Solo con l'immunità di gregge potremo dire di essere usciti da questa tragedia che affligge il nostro Paese e il mondo", ha commentato infine il commissario straordinario per l'emergenza.