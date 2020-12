Mezz'ora in più, su Rai3 Coronavirus, Arcuri: ''Se tempi rispettati entro settembre vaccinati fino a 60 milioni di italiani'' "Nei prossimi 15 mesi, da gennaio fino a marzo 2022, arriveranno 202 milioni dosi di vaccino in Italia"

"Nell'ipotesi che gli istituti di certificazione europei e italiani forniranno le autorizzazione alla messa in commercio dei vaccini sarà possibile che in Italia, da gennaio e fino a marzo 2022 arrivino 202 milioni di dosi, se la pianificazione oggi prevista sarà prevista". Così il commissario per l'emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, ai microfoni di 'Mezz'ora in più, su Rai3."Visto che ogni cittadino dovrà farsi due volte il vaccino, a distanza di qualche settimana, questo vuol dire che possiamo vaccinare fino a 101 milioni di persone - spiega -. Se le date saranno rispettate, potremo vaccinare tutti gli italiani, perché avremo le dosi che servono". Dunque, "pensiamo di poter vaccinare entro settembre fino a 60 milioni di italiani"."Tutto il mondo dipende dalle case di produzione dei vaccini. Questa sperimentazione è stata molto veloce, perché i tempi sono solitamente più lunghi, ma grazie a investimenti impensabili fino a pochi mesi fa, siamo riusciti ad accorciare i tempi". Così il commissario per l'emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, ai microfoni di 'Mezz'ora in più, su Rai3."Ema ha introdotto sistema di accelerazione di valutazione dei vaccini, hanno revisionato man mano che le diverse fasi andavano avanti. Questi vaccini saranno efficaci e efficienti e serviranno per uscire da questa tragedia, non c'è discussione".Il commissario all'emergenza Covid, Domenico Arcuri, ha delineato la procedura per l'avvio delle vaccinazioni. "Per il vaccino anti Covid della Pfizer, che va conservato a -80 gradi, i primi 300 punti in cui ci si potrà vaccinare saranno 300 presidi ospedalieri", ha spiegato intervenendo alla trasmissione "Mezz'ora in più" su Rai3. "Da lì, ha aggiunto, "il vaccino si muoverà, con l'aiuto dell'esercito, verso le Rsa, dove verranno vaccinati personale e ospiti". "Sarà un Natale diresponsabilià, sacrificio e di speranza perché un po' di luce alla fine del tunnel si comincia a vedere"."Il vaccino va conservato distribuito e somministrato con il massimo livello possibile di sicurezza scientifica e fisica, e quindi preservato da eventuali problemi", hasottolineato Arcuri, "sarà un bene molto prezioso. Insieme ai ministri Guerini e Speranza abbiamo deciso che l'hub sarà l'aeroporto di Pratica di Mare. Ha una dimensione che non ha pari in Europa e da Pratica di Mare possono partire aerei elicotteri e mezzi su gomma che trasporteranno le dosi nei 1.500 punti di somministrazione. E' il luogo più sicuro e più grande che abbiamo".