Preoccupano i dati del Covid Coronavirus: Bali chiude agli stranieri fino alla fine del 2020 Con 4.576 casi e 52 morti, l’isola indonesiana non riapre al turismo internazionale

Bali ci ripensa e non accetterà turisti stranieri. Un divieto che durerà fino alla fine del 2020. Le autorità dell'isola indonesiana, popolare meta turistica, avevano annunciato il ritorno degli stranieri a partire dal mese di settembre. Un piano rivisto per i timori dovuti al Covid-19 in Indonesia.Ad oggi sono stati registrati 4.576 casi e 52 morti.Una decisione che pesa sull’economia del paese che ha nel turismo la sua voce principale. Ogni anno milioni di stranieri volano a Bali attratti dalle spiagge deserte e dai templi indù.Il numero, però, è drasticamente diminuito da quando l'Indonesia ha chiuso confini ai non residenti come hanno fatto parecchi altri Paesi alle prese con la pandemia.Dalla fine di luglio l'isola si è rivolta a visitatori domestici per aiutare il turismo, riaprendo spiagge, templi e altri punti di riferimento per i viaggiatori locali. Ma molti ristoratori e hotel faticano a ripartire.