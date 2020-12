"La forza del Signore mi ha letteralmente riacciuffato per i capelli" Coronavirus, Bassetti: "È stata una prova terribile, conseguenze tremende" "Ho pensato di essere giunto al limite, al mio limite. Ero assistito ottimamente, ma la malattia stava dispiegando tutta la sua potenza negativa" ha raccontato il cardinale presidente della Cei e arcivescovo di Perugia. Questo virus "va affrontato anche con la solidarietà Siamo messi tutti alla prova, malati e non"

Aver affrontato il Covid "è stata una prova terribile e a un certo punto ho pensato di essere giunto al limite, al mio limite. Ero assistito ottimamente, ma la malattia stava dispiegando tutta la sua potenza negativa. Poi però, con il trascorrere dei giorni, ho avvertito come una spinta interiore, una mano tesa: stavo meglio, riacquistavo spirito e condizione, era la forza del Signore che mi ha letteralmente riacciuffato per i capelli". Lo racconta in un'intervista a 'Qn' il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia.Questa malattia, intesa in senso generale, "ha risvolti incredibili che ancora devono essere compresi in tutti i loro effetti. Dovrà trascorrere altro tempo per un quadro scientifico più chiaro, certo è che le conseguenze sono tremende, devastanti e in alcuni casi si prolungano fin dopo la guarigione". Questo virus "va affrontato anche con la solidarietà, con l'altruismo disinteressato, con il gesto buono dell'uomo a favore di ogni altro essere vivente. Siamo messi tutti alla prova, malati e non" sottolinea. Dobbiamo modificare certi comportamenti, "abitudini che ci hanno portato a questo punto. La prospettiva si ritrova nei fatti, nei gesti, nelle scelte. E allora è giunto il momento di fare la cosa giusta".