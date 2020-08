Presidenziali 2020 Coronavirus, Biden non andrà alla Convention di Milwaukee

L'ex vicepresidente Usa, Joe Biden, non andrà alla convention del partito Democratico a Milwaukee, per accettare la nomination nella corsa alla Casa Bianca, a causa delle persistenti preoccupazioni legate alla diffusione del coronavirus.Lo riferisce l'agenzia Bloomberg. Biden riceverà la nomina nel suo stato di origine, il Delaware, in osservanza alle norme per la salute e la sicurezza consigliate dagli scienziati per evitare il diffondersi della pandemia di coronavirus. Questo segnale implica che la Convention democratica molto probabilmente sarà online.Intanto i funzionari della sanità del Wisconsin, hanno informato il comitato elettorale di Biden che non sarebbe opportuno per i relatori della convention recarsi a Milwaukee proprio per evitare aumento nei casi di Covid-19.Anche il presidente Donald Trump ha dichiarato che "probabilmente" terrà il suo discorso di investitura del Gop direttamente dalla Casa Bianca.