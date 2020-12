"Per impedire la dispersione e l'accaparramento criminale" Coronavirus, Bonafede: "Task force anticorruzione su risorse finanziarie per la pandemia" L'iniziativa coinvolgerà circa sessanta esperti che, a titolo gratuito, si confronteranno in vari tavoli ha spiegato il ministro della Giustizia

L'emergenza della pandemia sarà accompagnata da un ingente sostegno finanziario e per "impedire la dispersione e l'accaparramento criminale" di queste risorse ho firmato il decreto costitutivo di un'iniziativa intitolata 'Alleanza contro la corruzione': una grande consultazione pubblica di esperti di diversa provenienza professionale e di varia estrazione disciplinare, con l'intento di fare il punto sull'assetto messo in campo dal nostro Paese nei settori della prevenzione e del contrasto alla corruzione". Lo ha annunciato il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede.L' 'Alleanza contro la corruzione' coinvolgerà circa sessanta esperti che - partecipando a titolo gratuito - si confronteranno in vari tavoli sulle prospettive e sugli aspetti più importanti della lotta alla corruzione: parteciperanno economisti, studiosi del diritto e del processo penale, esperti del diritto amministrativo, magistrati,avvocati, statistici, operatori della comunicazione e della scuola: tutti chiamati a confrontarsi, in appositi gruppi di lavoro, sui diversi aspetti del fenomeno.A comporre il Comitato scientifico costituitosi per l'iniziativa ci sono Giorgio Lattanzi (presidente della Scuola superiore della magistratura e presidente emerito della Corte Costituzionale), David Ermini (vice-presidente del Consiglio superiore della magistratura), Pietro Curzio (Primo presidente della Corte di Cassazione), Filippo Patroni Griffi (presidente del Consiglio di Stato), Guido Carlino (presidente della Corte dei Conti), Giovanni Salvi (procuratore generale presso la Corte di Cassazione), Ignazio Visco (governatore della Banc aD'Italia), Raffaele Piccirillo (capo di gabinetto del Ministero della Giustizia), Giuseppe Busia (presidente Autorità Nazionale Anticorruzione), Federico Cafiero de Raho (procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo), Maria Masi (presidente facente funzioni del Consiglio Nazionale Forense), Paola Severino (vicepresidente dell'Università Luiss ed ex ministro della Giustizia), Piercamillo Davigo (ex presidente di sezione della Suprema Corte di Cassazione), Marco D'Alberti (professore ordinario di diritto amministrativo a La Sapienza di Roma), Francesco Palazzo (professore emerito università di Firenze) e Gabrio Forti (professore ordinario di diritto penale e criminologia e direttore dell'alta scuola sulla Giustizia Penale alla Cattolica).