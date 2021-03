La pandemia Coronavirus. Brasile senza pace, è focolaio mondiale. Messico rivede bilancio morti: aumento del 60%

Rio de Janeiro, Brasile (AP Photo/Silvia Izquierdo)

Condividi

Ilsi conferma il focolaio mondiale della pandemia. Negli ultimi tre giorni, a conclusione della settimana più nera dalla comparsa del morbo sul suo territorio (con 3.251 morti martedì, 2.777 giovedì e 2.009 mercoledì), il paese amazzonico ha totalizzato addirittura 8.744 decessi per un totale di 312.206 vittime. Nella giornata di ieri, il Brasile ha registrato 1.605 nuovi decessi.Ilha pubblicato dati aggiornati sui decessi correlati alla pandemia di coronavirus nel Paese che indicano che il numero di vittime è superiore del 60% rispetto a quanto riportato in precedenza. Si ritiene infatti che più di 321.000 persone siano morte a causa di Covid-19 in Messico dall'inizio dell'epidemia.Il bilancio rivisto colloca il Paese al secondo posto tra quelli con il maggior numero di morti nel mondo, dopo gli Stati Uniti.Laha registrato 9.872 nuovi casi di Covid-19 e 43 decessi nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il Robert Koch-Institut. Il bilancio totale nel Paese dall'inizio della pandemia è ora di quasi 2,8 milioni di casi e 75.913 decessi.Secondo gli ultimi dati ufficiali diffusi dal ministero della Salute aggiornati a ieri, insono stati 1.785 i nuovi casi di coronavirus, per la prima volta sotto quota 2000 negli ultimi tre giorni, e 29 i decessi confermati.