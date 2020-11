"Sono ore impegnative" Coronavirus, Conte: "Valutiamo la curva epidemiologica, novità nel pomeriggio" "Oggi c'è l'aggiornamento del sistema di monitoraggio" ha detto il premier

"Sono ore impegnative: eravamo a consulto per valutare la curva epidemiologica, l'evoluzione della situazione e gli scenari prossimi. Avremo nel pomeriggio delle novità". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in collegamento video all'evento 'Generazione Energia. Ecologia, Economia, Equità per un nuovo modello di progresso', organizzato dal M5s.Il premier ha proseguito poi l 'incontro sulle misure anti Covid con i capidelegazione dei partiti di maggioranza e il commissario Iss Silvio Brusaferro e il presidente del Cts Franco Locatelli. Alle 14 si riunirà la cabina di regia, mentre alle 16 è prevista una riunione del Cts.