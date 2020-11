"Ora il confronto" Coronavirus, Dpcm: le Regioni chiedono al governo di rivedere i 21 parametri su fasce a rischio "Criteri più trasparenti, semplici e aggiornati alla realtà delle singole Regioni" spiega il presidente della Liguria Toti. "Si ribadisce la necessità di stabilire una sorta di 'tagliando' per i parametri" dice il presidente del Veneto Zaia.

Le Regioni chiederanno al governo di rivedere i 21 parametri per definire le misure restrittive utili al contenimento Covid_19. Lo annuncia il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. "I 21 parametri per definire le misure restrittive utili al contenimento Covid 19 vanno rivisti. Consenso unanime alla proposta del presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga nella Conferenza delle Regioni di oggi. Ora il confronto con il Governo" afferma in un tweet."Criteri più trasparenti, semplici e aggiornati alla realtà delle singole Regioni. Un serio confronto politico tra Governo e Regioni sulle misure da prendere in ogni territorio, che tengano conto anche della situazione economica e sociale. Queste sono le richieste che i governatori hanno inoltrato questa mattina al Governo prima delle valutazioni che porteranno in settimana alla definizione di nuovi passaggi di zona delle Regioni". Così il governatore della Liguria, Giovanni Toti su Facebook. "Il 3 dicembre- prosegue Toti- scade anche il Decreto del Presidente del Consiglio che regola attualmente il contrasto al Covid. Prima di rinnovare il provvedimento occorre stabilire un meccanismo di condivisione delle decisioni poi efficiente e comprensibile per i cittadini. Oggi le istituzioni devono lavorare insieme, evitando le troppe polemiche e i giudizi sommari di questi giorni".Dall'incontro di stamane della Conferenza delle Regioni emerge "in maniera unanime la richiesta che ci sia un confronto preventivo con il Governo sul tema dei parametri e delle modalità ". Lo fa sapere il Presidente del Veneto Luca Zaia. "Si chiede di rafforzare il tema del confronto preventivo - aggiunge - e si ribadisce la necessità di stabilire una sorta di 'tagliando' per i parametri".