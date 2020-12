Coronavirus

2020/12/02 12:46

Coronavirus, Ema: "Valuteremo i vaccini in base a sicurezza e qualità" La direttrice esecutiva dell'Agenzia europea per i medicinali Emer Cooke: "Prevediamo un incontro l'11 di dicembre per ascoltare i timori dei cittadini"

Coronavirus, Turchia: ok al vaccino cinese, al via vaccinazioni dall'11 dicembre

Coronavirus, Turchia: ok al vaccino cinese, al via vaccinazioni dall'11 dicembre La Gran Bretagna approva per prima l'utilizzo del vaccino Pfizer

La Gran Bretagna approva per prima l'utilizzo del vaccino Pfizer Irbm Pomezia: in 7 giorni dati vaccino AstraZeneca per approvazione Condividi "Siamo consapevoli dell'enorme responsabilita' che abbiamo e pertanto volevo garantirvi che le nostre valutazioni si baseranno soltanto sulla sicurezza, sulla qualita' e sull'efficacia del vaccino". Cosi' Emer Cooke, direttrice esecutiva dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) durante la videoconferenza dei ministri della Salute dell'Unione europea. Cooke ha confermato la domanda di autorizzazione del vaccino presentata ieri dalle società farmaceutiche BioNTech e Pfizer e Moderna.



Queste "sono state le prime domande che l'Agenzia ha ricevuto" ha riferito la dirigente. "Una grande quantità di dati di questi vaccini è già stata valutata" ha chiarito ancora Cooke, aggiungendo che ora rimane da valutare "la restante parte di dati presentata ieri". "Sappiamo che ci sono molte preoccupazioni tra i cittadini europei e a tal fine prevediamo un incontro l'11 di dicembre per ascoltare i timori dei cittadini" ha concluso la direttrice esecutiva dell'Ema. "Siamo consapevoli dell'enorme responsabilita' che abbiamo e pertanto volevo garantirvi che le nostre valutazioni si baseranno soltanto sulla sicurezza, sulla qualita' e sull'efficacia del vaccino". Cosi' Emer Cooke, direttrice esecutiva dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) durante la videoconferenza dei ministri della Salute dell'Unione europea. Cooke ha confermato la domanda di autorizzazione del vaccino presentata ieri dalle società farmaceutiche BioNTech e Pfizer e Moderna.Queste "sono state le prime domande che l'Agenzia ha ricevuto" ha riferito la dirigente. "Una grande quantità di dati di questi vaccini è già stata valutata" ha chiarito ancora Cooke, aggiungendo che ora rimane da valutare "la restante parte di dati presentata ieri". "Sappiamo che ci sono molte preoccupazioni tra i cittadini europei e a tal fine prevediamo un incontro l'11 di dicembre per ascoltare i timori dei cittadini" ha concluso la direttrice esecutiva dell'Ema.

