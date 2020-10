La situazione in Europa Coronavirus, Germania oltre 11mila nuovi casi: 42 i morti. In Francia attese decisioni difficili

Laha segnato un nuovo aumento dei casi di Covid-19 con oltre 11mila positivi confermati nelle ultime 24 ore. Secondo i dati diramati dal Robert Koch-Institut nel Paese sono stati 11.409 i contagi giornalieri e 42 i decessi. Il bilancio totale dall'inizio della pandemia è salito a quota 449.275 casi e 10.098 vittime.Record assoluto dei contagi e dei decessi da coronavirus in, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati ben 2.243 nuovi casi, pari a circa il 30% dei 7.659 test diagnostici effettuati. Si tratta del nuovo record giornaliero di contagi nel Paese balcanico.Il presidente francese Emmanuel Macron riunisce questa mattina un Consiglio di Difesa e sicurezza nazionale dedicato alla crisi del Coronavirus. Intervenendo oggi su France Inter, il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin ha detto che "bisogna aspettarsi decisioni difficili". "Non so quali saranno esattamente queste decisioni, ha aggiunto il ministro, in una fase in cui lasi avvia ad un irrigidimento delle misure "come tutti i nostri vicini europei".