Coronavirus. Impennata di casi in Germania. Code per uscire da Parigi prima del lockdown

Un'altra impennata. Sono 18.681 i casi di coronavirus registrati inin un giorno, secondo i dati diffusi dal Robert Koch Institut. Il totale dei positivi ammonta così a 449.694. Sono 77 i morti nelle ultime 24 ore, 10.349 dall'inizio della pandemia.A poche ore dall'inizio del nuovo lockdown in, alla mezzanotte di oggi, sono state registrate lunghe code per uscire da Parigi. Ingorghi hanno riguardato 700 chilometri di strade nella regione dell'Ile-de-France a partire da ieri sera, secondo i media locali.Secondo le nuove restrizioni è fatto divieto di uscire da casa se non per lavori essenziali o ragioni mediche. Il presidente Emmanuel Macron ha spiegato che le nuove misure sono necessarie perché il Paese rischia di "essere sovraccaricato da una seconda ondata che senza dubbio sarà più pesante della prima".I casi giornalieri in Francia sono ai livelli di aprile e ieri le autorità hanno registrato 47.637 infezioni da coronavirus e 250 morti.Secondo i media francesi molti parigini hanno lasciato la città per passare il lockdown in campagna. Traffico e code sono state registrate anche attorno a Lione e Bordeaux.Secondo il direttore europeo dell'Oms, il professor Hans Kluge, in un incontro con i ministri della salute europei ,"è ancora una volta l'epicentro di questa pandemia". Nel vecchio continente, il numero di casi di positività ha superato i 10 milioni dalla comparsa del morbo, con più di un milione e mezzo di nuove positività diagnosticate solo nella scorsa settimana."A rischio di sembrare allarmista - ha detto il direttore europeo dell'Oms - devo esprimere la nostra vera preoccupazione ribadendo il nostro fermo impegno a stare al fianco dei governi per supportarli nel miglior modo possibile".Kluge ha quindi spiegato che in Europa i ricoveri sono saliti a "livelli mai visti dalla primavera", con iA rendere le cose particolarmente difficili è stata inoltre l'incapacità per i sistemi diagnostici di tenere il passo con la "trasmissione ad altissima velocità" del Covid-19, il che ha portato a registrare dei tassi di positività mai visti nella maggior parte dei paesi europei.Per affrontare una tale situazione, quasi tutte le nazioni del vecchio continente hanno ormai adottato delle misure di contenimento più o meno rigide. Proprio oggi scatta in Francia il lockdown nazionale che comunque permetterà la continuazione di alcune attività come quella scolastica e quella lavorativa laddove non sia adottabile lo smart working.