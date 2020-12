Verso l'approvazione in settimana Coronavirus, Fda: "Vaccino Moderna efficace e sicuro" Secondo quanto riporta il New York Times, il processo di verifica della Fda ha confermato i dati di Moderna, relativi ad un'efficacia del 94,1% su un campione di 30mila volontari.

Il vaccino contro il Covid di Moderna è efficace e sicuro e centra i parametri per un utilizzo di emergenza. Lo afferma, secondo quanto riportato dai media americani, lo staff della Fda in un rapporto reso pubblico in vista della decisione ufficiale del 17 dicembre sull'uso del vaccino. Secondo quanto riporta il New York Times, il processo di verifica della Fda ha confermato i dati di Moderna, relativi ad un'efficacia del 94,1% su un campione di 30 mila volontari. Il via libera dello staff della Fda è uno dei passi necessari verso l'approvazione, che potrebbe essere garantita già venerdì.Giovedì, si esprimerà il Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee, il gruppo di esperti indipendenti che giovedì scorso ha dato il via libera al vaccino di Pfizer e BioNtech. La Fda prenderà poi una decisione finale in base al consiglio degli esperti. La prossima settimana, scrive il New York Times, potrebbe cominciare la distribuzione di circa 6 milioni di dosi. Nel premercato a Wall Street, il titolo di Moderna sale del 3%.Gli effetti collaterali del vaccino comprendono febbre, mal di testa e affaticamento, ma secondo l'ente regolatore Usa non costituiscono un pericolo per i pazienti.