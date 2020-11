La lotta alla pandemia Fisco, Gualtieri: "Ci sarà largo intervento del governo su scadenze tasse"

"L'intervento sulle tasse sarà molto largo". Lo sottolinea, in merito al possibile intervento del governo sulle scadenze fiscali, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri interpellato a margine del vertice italo-spagnolo di Palma di Maiorca.

Per il nuovo Dcpm ristori coerenti come sempre

"I ristori saranno come sempre coerenti alle misure" che il governo prende, ha aggiunto il ministro, rispondendo a chi gli chiede se l'esecutivo varerà ulteriori ristori per i gestori degli impianti sciistici. "Non è detto" che lo strumento sia un decreto, spiega il titolare del Mef.

Gualtieri riferirà intanto sulla riforma del Mes in commissione, come stabilito dalla capigruppo. Il Senato ha respinto la proposta di FI e FdI che chiedevano un intervento in Aula.

Domani, il ministro dell'Economia incontrerà il suo omologo francese Bruno Le Maire, da oggi in visita a Roma. Al termine dell'incontro è previsto un punto stampa. Le Maire si vedrà anche con il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. Al centro del colloquio le misure nazionali ed europee messe in campo a tutela dell'economia per fronteggiare l'emergenza Covid, a partire dall'attuazione degli strumenti europei di sostegno del pacchetto Next Generation Eu e, in particolare, dalle tempistiche del via libera alle risorse del Recovery fund.

Inoltre, l'incontro sarà un'occasione per riaffermare l'importanza della cooperazione industriale franco-italiana e lo sviluppo di nuovi grandi progetti di comune interesse europeo. Mentre l'Italia si prepara alla presidenza del G20, i ministri discuteranno anche le priorità multilaterali per il 2021.