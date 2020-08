Flavio Briatore positivo al coronavirus: la conferma dal San Raffaele di Milano Lo staff dell'imprenditore: "Le condizioni di Flavio Briatore sono assolutamente stabili e buone e lo stesso tiene a ringraziare per le tante manifestazioni di affetto e interesse alla sua salute ricevute in queste ore". Un barman del Billionaire ricoverato in terapia intensiva dopo che le sue condizioni sono peggiorate

Condividi

Dopo 24 ore di polemiche e speculazioni arriva dall'ospedale San Raffaele di Milano la conferma: Flavio Briatore è risultato positivo al covid19.



Dalle prime informazioni sembra confermato anche che il ricovero del patron del billionaire fosse stato deciso per un'altra patologia: lo stesso Briatore in un'intervista al Corriere ha parlato di una prostatite.



La nota del San Raffaele

"Flavio Briatore si e' rivolto all'Ospedale per una specifica patologia diversa da Covid-19 e che e' stato sottoposto prima del ricovero, come tutti i pazienti, al tampone rinofaringeo per il rilevamento del Coronavirus SARS-Cov-2. Il tampone e' risultato positivo e di conseguenza al signor Briatore e' stato applicato il protocollo standard che prevede l'isolamento e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale necessari in caso di positivita', sia per la sicurezza del paziente, sia per la tutela del personale di reparto e degli altri pazienti ricoverati". Lo rende noto l'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. L'ospedale ribadisce che "la modalita' di ricovero applicata risponde a tutti i requisiti di sicurezza necessari nel rispetto delle norme anti-contagio". La nota e' firmata da Giulio Melisurgo, medico curante, IRCCS Ospedale San Raffaele, e da Pasqualino D'Aloia, direttore professioni sanitarie, IRCCS Ospedale San Raffaele.

Uno dei dipendenti del Billionaire in terapia intensiva

Uno dei dipendenti, il barman 59enne del locale, è attualmente ricoverato in terapia intensiva a Sassari. Le sue condizioni sono peggiorate al punto di dover essere intubato. L'azienda sanitaria regionale ha intanto iniziato a contattare le persone che hanno visitato il Billionaire in agosto per attivare le necessarie attività di screening previste in questi casi.

Preoccupa un altro focolaio in un campeggio di Cannigione

Sempre ieri un caso di positività al Covid-19 era stato registrato in un altro locale della Costa, il Sottovento, dove una persona dello staff è risultata positiva. Sempre in Sardegna preoccupa un altro focolaio registrato in un campeggio di Cannigione, l'Isuledda, dove durante il weekend erano stati registrati quattro casi di positività tra gli ospiti. Le autorità sanitarie regionali hanno avviato i controlli per i 150 dipendenti del camping, da cui è emerso che, al momento, sono risultati positivi in 61. In totale la struttura ha ospitato durante la stagione poco meno di duemila persone. Ieri in Sardegna erano stati registrati 34 nuovi casi di Covid.