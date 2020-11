I numeri della pandemia Coronavirus, Germania: 15 mila nuovo contagi in 24 ore Ieri è iniziato il "lockdown soft". I contagi segnalati segnano un calo rispetto alla settimana scorsa. In Francia coprifuoco oltre al lockdown

Sono 15.352 i nuovi contagi registrati in Germania nelle ultime 24 ore: lo riferisce il Robert Koch Institut (Rki), il centro epidemiologico tedesco, specificando che il numero complessivo delle infezioni nella Repubblica federale supera 560 mila casi. Sono 131 i decessi comunicati dalle autorità sanitarie. I contagi segnalati oggi segnano tuttavia un calo rispetto alla settimana scorsa: sabato stando ai dati dell'Rki, la Germania aveva superato il suo record assoluto con oltre 19 mila infezioni giornaliere.E' intanto iniziato ieri il "lockdown soft" deciso la settimana scorsa dal governo tedesco in accordo con i Laender. Tra le misure, la chiusura di ristoranti, bar, cinema, teatri, discoteche, la riduzione "al minimo" di tutti i contatti sociali con il permesso di incontro all'aperto di massimo due nuclei familiari o di conviventi, mentre rimangono aperte le scuole, gli asili e gli esercizi commerciali.Il portavoce del governo francese, Gabriel Attal, ha fatto sapere a Bfmtv che a Parigi entrerà in vigore il coprifuoco, come nel resto dell'Ile-de-France, a causa del coronavirus. Nella capitale e in tutto il Paese, è in vigore il lockdown. "Verrà adottato un decreto per introdurre il coprifuoco a Parigi e nell'Île-de-France alle 21", ha annunciato Attal. "Stiamo mettendo in atto - ha aggiunto - misure difficili per tutti e, mentre molti le rispettano, è insopportabile per alcuni francesi vedere che gli altri non rispettano le regole ".In Russia nelle ultime 24 ore si sono registrati 18.648 nuovi casi di Covid-19, di cui 5.150 nella sola Mosca, e 355 persone sono morte a causa della malattia. Lo riporta il centro nazionale anti-coronavirus. Stando ai dati ufficiali, dall'inizio dell'epidemia in Russia sono stati accertati 1.673.686 casi di Covid-19 e 28.828 persone sono decedute.Anche la Bulgaria, 7 milioni di abitanti, registra un nuovo massimo di contagi da Covid-19: nelle ultime 24 ore, sono stati 2.427, e hanno portato il totale a 56.496 casi registrati dall'inizio della pandemia, con 1349 decessi (di cui 51 solo nell'ultima giornata). Il numero dei pazienti attualmente ricoverati e' di 2.841 persone, 180 delle quali in terapia intensiva. Secondo i dati ufficiali, il numero di contagi in Bulgaria e' aumentato dell'80% nell'ultima settimana e si e' moltiplicato per sette durante il mese di ottobre.