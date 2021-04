La pandemia Coronavirus. In Brasile mai così tanti decessi in 24 ore. Corea del Sud: dati più alti da tre mesi

Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brasile (AP Photo/Felipe Dana)

Le autorità sanitarie delhanno segnalato 4.195 decessi in 24 ore a causa della pandemia di coronavirus. È il bilancio più triste mai confermato dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Nel Paese, dove non erano mai stati segnalati più di 4.000 decessi in un solo giorno, sono in totale almeno 336.947 i morti per complicanze legate al Covid-19 su 13.100.580 contagi accertati, secondo i dati ufficiali diffusi ieri, che parlano di 86.979 nuovi casi. Le persone dichiarate guarite sono 11.558.784. Il Brasile, con 211 milioni di abitanti, è il secondo Paese al mondo più colpito dalla pandemia dopo gli Stati Uniti.L'ha registrato 20.870 casi di Covid-19, il più alto numero di contagi giornalieri dall'inizio della pandemia. Il record precedente risaliva al 21 ottobre dello scorso anno, quando c'erano stati 18.326 positivi, e questo nuovo picco si verifica in un momento in cui i casi stanno accelerando: solo nelle ultime 24 ore ci sono stati 7.203 casi in più rispetto al giorno precedente quando le autorità avevano confermato 13.667 contagi.Laha segnalato 668 nuovi casi di coronavirus. Si tratta del dato giornaliero più alto registrato in quasi tre mesi, mentre crescono le preoccupazioni per un altro aumento e una lenta introduzione del vaccino. I numeri rilasciati dall'Agenzia coreana per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno portato il bilancio nazionale a quota 106.898 casi e 1.756 decessi. La maggior parte dei nuovi contagi si è verificata nell'area di Seul e in altre grandi città.Ilha superato quota 0,7 milioni di casi di coronavirus da inizio pandemia, con 4.004 infezioni segnalate nelle ultime 24 ore. Il Paese asiatico da 216 milioni di abitanti ha anche registrato 102 morti nell'ultimo giorno, portando il numero totale di vittime per Covid-19 a 15.026. Finora sono 620.789 le persone guarite dalla malattia nella Repubblica islamica dell'Asia meridionale.L'ha registrato un nuovo record di casi di Covid-19 con 115.736 contagi segnalati nelle ultime 24 ore. Nuova Delhi, Mumbai e decine di altre città stanno imponendo il coprifuoco per cercare di rallentare le infezioni. Il dato sui contagi ha superato il record di domenica di 103.844 nuovi casi. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 630, il dato più alto da novembre. Il bilancio totale dei decessi nel Paese è ora a quota 166.177.