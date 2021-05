MONDO

2021/05/17 07:54

La pandemia Coronavirus. In India ancora 4000 vittime in un giorno, oltre 1000 in Brasile

India (LaPresse) Coronavirus. L'Argentina affronta la terza ondata: oltre 70mila morti

Coronavirus. L'Argentina affronta la terza ondata: oltre 70mila morti Coronavirus. India ancora sulla soglia dei 4000 morti, in Brasile superate le 430mila vittime Condividi Fino a questa mattina nel mondo la pandemia da Covid-19, stando al database della Johns Hopkins University, ha provocato almeno 162.778.861 contagi e 3.375.243 morti. Secondo l'ultimo bilancio disponibile da parte dell'Oms, relativo alle 24 ore intercorse tra le 14 di sabato e la stessa ora di ieri, il numero dei nuovi contagi da Covid sul pianeta è stato pari a 658.585 mentre i decessi sono aumentati di 12.034 unità. Le statistiche dell'Oms tengono conto solo dei dati confermati ufficialmente sull'incidenza e sui decessi presentati dagli stati. Quasi la metà delle infezioni segnalate all'Oms nelle 24 ore di riferimento si sono verificate nel Sudest asiatico (327.745), seguito dal Nord e Sud America (211.264) e quindi dall'Europa (76.828).



A livello di singoli paesi, gli Stati Uniti restano di gran lunga la nazione più colpita con 585.967 morti su 32.940.470 contagi. Sul fronte delle infezioni la classifica (limitatamente alle 16 nazioni che hanno oltrepassato i due milioni di casi, 12 delle quali sono ormai sopra i tre milioni) prosegue con l'India, (24,68) quindi con il Brasile (15,62), la Francia (5,93) che precede la Turchia (4,11) davanti alla Russia (4,94). Troviamo quindi la Gran Bretagna (4,46), l'Italia (4.159.122 contagiati totali, di cui 5.753 ieri e 6.659 sabato), la Spagna (3,60), la Germania (3,60), l'Argentina (3,30), la Colombia (3,11), la Polonia (2,85), l'Iran (2,75), il Messico (2,38), e l'Ucraina (2,21).



L'India ha registrato 281.386 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore insieme a 4.106 decessi. I primi cinque stati che hanno rilevato il numero massimo di casi sono il Maharashtra con 34.389, seguito dal Tamil Nadu con 33.181, dal Karnataka con 31.531, dal Kerala con 29.704 e dall'Andhra Pradesh con 24.171. Il 54,37% dei nuovi casi viene segnalato da questi cinque stati, con il solo Maharashtra che ne detiene il 12,22%. Dei 4.106 decessi riportati, a guidare la tragica classifica è il Maharashtra (974), seguito dal Karnataka con 403 casi letali nelle ultime 24 ore. Fino a questa mattina in India si sono contate 274.390 vittime e almeno 24.684.077 contagi dalla comparsa del morbo, ma secondo diversi esperti questi numeri sono largamente sottostimati, tanto da dover essere moltiplicati per cinque, se non addirittura per otto volte.



Nella giornata appena conclusa, il Brasile ha registrato 1.036 nuovi decessi a causa del Covid-19, che me portano il totale a 435.751. I nuovi contagi sono stati invece 40.941 per un numero complessivo di 15.627.475 dalla comparsa del morbo.

