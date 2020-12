I dati del ministero della Salute Coronavirus. In Italia 8.585 nuovi casi, 445 morti e 68.681 tamponi in 24 ore Il tasso di contagio scende a 12,4%

In lieve calo i nuovi casi di Covid in Italia: 8.585 oggi contro 8.913 di ieri. Per di più, a differenza di quanto accade di solito il lunedì, con più tamponi del giorno prima: 68.681 oggi contro i 59.879 di ieri. E' quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.Il tasso di contagio, ossia il rapporto positivi-tamponi, scende così dal 14,88% di ieri al 12,49% di oggi. In aumento invece i decessi, 445 (ieri 305), per un totale di 72.370.In leggero calo le terapie intensive, -15 (ieri invariate), 2.565 in tutto, mentre per il secondo giorno di fila aumentano i ricoveri ordinari, 361 in più (ieri 259), per un totale di 23.932.La regione con più casi è sempre il Veneto (+2.782), l'unica con aumento a quattro cifre. Seguono Lazio (+966), Emilia Romagna) (+750), Sicilia (+650), Puglia (+645) e Lombardia (+573). I guariti sono 14.675 (ieri 7.798), per un totale di 1.408.686. Dopo l'aumento di ieri (+817), torna a calare il numero degli attualmente positivi, 6.539 in meno, 575.221 in tutto. Di questi, 548.724 pazienti sono in isolamento domiciliare, 6.885 meno di ieri."Oggi su quasi 10 mila tamponi nel Lazio (-401) si registrano 966 casi positivi (-11), 47 decessi (+31) e +1.287 guariti. Diminuiscono i casi mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive". Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato."Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10% - aggiunge D'Amato - I casi a Roma città rimangono sotto quota 500".