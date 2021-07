I dati delle ultime 24 ore Coronavirus. In Italia 882 nuovi casi con 188.474 tamponi, 21 i decessi Il rapporto tra nuovi casi e tamponi eseguiti sale leggermente allo 0.5%, contro il precedente 0.4%

Secondo l'ultimo aggiornamento dei dati del ministero della Salute nelle ultime 24 ore si sono registrati, a fronte di 188.474 test effettuati.. Ieri i casi erano stati 776 con 24 decessi e 185.016 tamponi.Il rapporto tra nuovi casi e test eseguiti si attesta al, contro il precedente 0.4%. Il totale degli ospedalizzati in Italia è di 1.761 pazienti, con una diminuzione di 79 casi rispetto a ieri. Di questi, in terapia intensiva sono 229, con una diminuzione di 18 unità.In isolamento domiciliare si trovano 47.597 persone, 1.004 in meno nelle ultime 24 ore. Tra dimessi e guariti si contano 4.083.843 persone, in aumento di 1.941 unità. Il totale degli, cioè 1.083 in meno rispetto all'ultimo rilevamento.I deceduti sono 21 nelle ultime 24 ore per un totale di 127.587 vittime del Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia. I casi totali sono 4.260.788 (+882). I test/tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 188.474, cioè 3.458 in più rispetto al giorno precedente.Le regioni che hanno registrato il maggior numero di nuovi casi giornalieri sono(+137),(+136),(+107),(+72),(+61),(+55),(+53).