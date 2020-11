La pandemia Coronavirus. Usa: 197 mila casi. In Brasile 6 milioni di contagi, in Messico un milione

Coronavirus, New York (AP Photo/Frank Franklin II)

Glihanno raggiunto 11.895.876 casi di coronavirus e 254.297 decessi, secondo il conteggio della Johns Hopkins University. In un giorno, ci sono stati 197.215 nuovi contagi e 1.878 morti.Ilha superato la soglia di sei milioni di contagi di covid. Solo oggi i nuovi casi sono stati 38.397, con 552 decessi che portano il totale a 168.613.Ilha riportato oggi 719 nuovi decessi per la pandemia di covid, portando il bilancio complessivo a 100.823. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 6.426 nuovi contagi, per un totale di 1.025.969 casi. Con queste cifre, il Messico si conferma l'undicesimo Paese al mondo con piu' infezioni e il quarto con più morti assolute, secondo la Johns Hopkins University.L'ha registrato 9.608 nuovi casi di coronavirus, portando il numero totale di infezioni a 1.359.042, mentre i decessi sono saliti a 36.790, con un aumento di 261 in un solo giorno.ha aggiunto oggi 1.200 nuovi casi di covid-19 e 10 morti, per un totale di 152.289 infezioni e 2.932 decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati applicati 9.853 tamponi, con un tasso positività del 12,2%.