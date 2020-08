Effettuati 94.024 i tamponi nell'ultimo giorno Coronavirus in Italia, aumentano ancora i casi: 1.411 nelle ultime 24 ore, 5 i decessi I dati sono stati diffusi dal Ministero della Salute e sono consultabili sul sito della Protezione Civile

Aumentano ancora i contagi per il Covid in Italia: sono 1.411 (contro i 1.367 di ieri) quelli registrati nelle ultime 24 ore, nuovo dato più alto dagli inizi di maggio. Sono 5 i morti, invece in calo rispetto ai 13 di ieri.I tamponi sono stati 94.024, ancora più del livello massimo di ieri, secondo i dati del ministero della Salute.I casi totali ammontano a 263.949, le vittime complessive a 35.463. le persone attualmente positive sono ora 21.932, con un incremento di 1.179 in 24 ore. I guariti sono 206.554, 225 in più. i ricoverati con sintomi sono 76 in più (1.131), quelli in terapia intensiva diminuiscono di 2 unità (sono 67), aumentano invece di 1.105 i pazienti in isolamento domiciliare (20.734 il totale).Da ieri, in tutte le regioni italiane si registra almeno un positivo al coronavirus. Picco di casi nelle ultime 24 ore in Lombardia con 286, seguono Emilia Romagna con 171, Lazio con 152 e Veneto con 132. In Campania da ieri 130 casi. Uno in Valle d'Aosta e Molise.In Lombardia i nuovi casi di coronavirus sono 286 (di cui 39 'debolmente positivi' e 4 a seguito di test sierologico), mentre per il quarto giorno consecutivo i decessi sono invariati, 16.857. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 17.964, totale 1.535.682; i guariti/dimessi 76.018 (+30), di cui 1.284 dimessi e 74.734 guariti; i ricoverati in terapia intensiva 14 (-3); i ricoverati non in terapia intensiva 173 (+15)."Calano di 3 unità i pazienti in terapia intensiva (14 rispetto ai 17 di ieri). L'aumento di 15 persone ricoverate nei reparti dei nostri ospedali - spiega l'assessore al Welfare Giulio Gallera - non riguarda casi di polmonite, malattie respiratorie o infettive. Si tratta di pazienti transitati dal pronto soccorso per altri motivi, risultati positivi anche al tampone che viene effettuato direttamente ad ogni ricovero. Per il quarto giorno consecutivo registriamo Zero decessi. Dei 289 casi positivi di oggi, il 60% è riferito a rientri in Lombardia dall'estero".I nuovi casi per provincia: Milano 136, di cui 73 a Milano città; Bergamo 20; Brescia 31; Como 11; Cremona 5; Lecco 7; Lodi 2; Mantova 6; Monza e Brianza 3; Pavia 14; Sondrio 1; Varese 11."Oggi nel Lazio si registrano 152 casi e un decesso". Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. "Di questi - spiega l'assessore - 102 sono a Roma e si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 2/3) e in particolar modo con link dalla Sardegna (46%)".Il numero totale di casi Covid-19 esaminati nel Lazio è arrivato oggi a 10.550. Lo ha reso noto la Regione su Facebook. Il numero di deceduti fin qui è pari a 877, mentre il numero totale di guariti è di 7.118. Sono attualmente positive 2.555 persone, 268 sono ricoverate fuori dalla terapia intensiva e 6 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare sono invece in 2.281.