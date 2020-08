La situazione in Italia Coronavirus. Locatelli: in vacanza rigore e prudenza. Galli: temo vaccino non prima della fine 2021 Raddoppiano i nuovi contagi e decessi in Italia: 384 nuovi casi e 10 morti nella giornata di ieri

"L'Italia è in una situazione tra le più favorevoli al mondo. Però ai vacanzieri raccomandiamo senso di responsabilità. Il virus circola e nel 27% circa dei casi viaggia con gli asintomatici. Rischiamo di poter essere magari contagiati da persone che stanno bene". Lo dice, in una intervista al Corriere della Sera,, presidente del Consiglio superiore di sanità, appellandosi a chi sta per andare in ferie e sarebbe tentato di liberarsi degli obblighi anti Covid."L'Italia - spiega Locatelli - è messa meglio di tanti altri Paesi. Non è un caso che lo affermi anche il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus in un tweet al ministro Roberto Speranza. Non dobbiamo però vanificare i risultati ottenuti abbandonando la responsabilità nei comportamenti individuali o venendo meno a quelle scelte improntate alla massima prudenza che ci hanno portato fuori dalla situazione più difficile. È un periodo di vacanza che gli italiani si devono meritatamente godere, ma senza dimenticare cosa è accaduto in questi mesi"."Ho messo via una bottiglia dichampagne per il vaccino anti-Covid, ma temo che non lo stapperò prima della fine 2021": così, Direttore malattie infettive dell'Ospedale Sacco (Milano), questa mattina ad Agorà su Rai 3 ha commentato le affermazioni del presidente Usa Donald Trump per il quale il vaccino arriverà entro il 2020. "Allo stato attuale quasi nessun vaccino ha superato la fase 1 della sperimentazione. E quando ci sarà bisognerà produrlo per le esigenze mondiali, distribuirlo e somministrarlo. E tutto questo mi preoccupa" ha aggiunto Galli, per il quale "E' sbagliato usare il vaccino come slogan politico. Ora non lo abbiamo e non lo avremo in autunno per l'inizio delle scuole. Mi preoccuperei piuttosto della campagna vaccinale per l'influenza".