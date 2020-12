Coronavirus, Londra torna zona rossa da mercoledì Dopo la ripresa dei casi. Richiudono pub e ristoranti

Nuova stretta anti covid a Londra, che da mercoledì torna in quasi lockdown. L'annuncio arriva ai comuni da Matt Hancock, ministro della Sanità di Boris Johnson, formalizzando la decisione di reagire senza indugi alla ripresa locale di contagi registrato dopo la fine del confinamento nazionale bis di un mese il 2 dicembre.La stretta prevede che la capitale passi dall'allerta arancione a quella rossa con nuova chiusura di ristoranti, pub e di alcuni negozi.Limitazioni che dureranno per ora fino al 23, quando in tutto il regno - Londra compresa - scatterà un alleggerimento di 5 giorni delle restrizioni in occasione del Natale.Le nuove restrizioni per Londra, saranno valide anche in parti dell'Essex e l'Hertfordshire.Il livello 3, ovvero la 'zona rossa' inglese, significa la chiusura di pub, ristoranti e bar, che potranno offrire soltanto servizi di asporto. Si possono incontrare persone estranee al proprio nucleo familiare solo all'esterno, escluso il proprio giardino, e ingruppi di non oltre sei persone. Sono chiusi tutti i luoghi di intrattenimento, come cinema, teatri, centri di bowling. Non si puòassistere a competizioni sportive.Già altri 23 milioni di persone si trovano in zona rossa in Inghilterra.