4 mila i fedeli da rintracciare Coronavirus. Maxi raduno in una chiesa in Corea del Sud. 300 casi Denunciato Jun Kwang-Hoon il capo della chiesa che con il raduno ha violato le norme sul Covid

Condividi

La notizia arriva dalla Cnn. Sono 300 le persone, legate alla chiesa Sarang Jeil, di Seul, positive al virus.Sono solo una parte dei partecipanti al maxi raduno organizzato dal capo della chiesa Jun Kwang-Hoon.Secondo la polizia sono oltre 4 mila i fedeli che in questi giorni erano stati nella chiesa, di questi 550 non hanno lasciato le loro generalità. 495 non hanno risposto al telefono.Denunciato il capo della chiesa per aver violato le norme anti Covid e aver organizzato maxi- assembramenti.