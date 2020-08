Fase 3 Coronavirus, Speranza: "Continuare a rispettare regole". "Distanziamento su treni necessario" "I termini di questa ordinanza saranno confermati anche nei prossimi Dpcm che approveremo", ha detto il ministro della Salute rispondendo ad un Question time alla Camera

"Occorre continuare ad osservare le tre regole essenziali: il distanziamento di almeno un metro, l'uso delle mascherine e l'igiene delle mani". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza in risposta a un'interrogazione alla Camera sulla reintroduzione delle distanze anti Covid sui mezzi di trasporto ferroviario. Queste regole "devono essere necessariamente rispettate in tutti i luoghi al chiuso". Sono "possibili delle eccezioni", in base alle indicazioni del Comitato tecnico scientifico, ha detto il ministro, come "è accaduto nel caso dei voli aerei"."Siamo tra i Paesi europei che meglio sono riusciti a tenere basso il tasso d'incidenza dell'epidemia, pari oggi al 5,7 su 100mila abitanti secondo l'Ecdc europeo. Questo è stato possibile grazie a misure molto dure, al senso di responsabilità dei cittadini e al rispetto di tre regole essenziali, tra cui il distanziamento interpersonale di un metro e l'uso delle mascherine, insieme all'igiene delle mani"."Da qui la decisione di ripristinare con ordinanza, sabato scorso, l'obbligo di mantenere la distanza di un metro sui treni", ha spiegato il ministro."I termini di questa ordinanza saranno confermati anche nei prossimi Dpcm che approveremo - ha aggiunto Speranza -. Le regole di contenimento vanno sempre adottate, fatte salve le eccezioni ammesse dal Comitato tecnico-scientifico per le compagnie aeree sui voli, dove la modalità di ricambio d'aria consente di viaggiare in sicurezza anche senza distanziamento. Lavoreremo con le Regioni per continuare a portare avanti questa battaglia in un'ottica di omogeneità delle misure".