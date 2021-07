"Possiamo guardare al futuro con più speranza" Coronavirus, Moratti: "Oggi zero decessi in Lombardia" "Non succedeva dal 6 ottobre" ha annunciato la vicepresidente della Regione. "Allora l'autunno e le varianti ci fecero ripiombare nell'incubo"

"Oggi zero decessi per Covid in Lombardia, non succedeva dal 6 ottobre". Lo ha annunciato su Twitter la vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti. "Allora l'autunno e le varianti ci fecero ripiombare nell'incubo. Adesso possiamo guardare al futuro con più speranza, resta l'importanza di conservare comportamenti prudenti e aderire alla campagna vaccinale", ha concluso la vicepresidente della Regione.La priorità assoluta della campagna vaccinale è quella di mettere in sicurezza le persone anziane - che costituiscono le nostre radici - e quelle fragili, le più esposte alle conseguenze nefaste delle malattie provocate dal Covid". Così il commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo, in un’intervista a 'La Nuova Sardegna'. "La copertura della fascia over 80 oggi supera il 86% con almeno una dose, la fascia 70-79 è all'84%. Occorre fare ancora di più per la fascia 60-69, che è all'76% circa. Molte di queste persone hanno difficoltà ad essere raggiunte, sia per la prenotazione che per la somministrazione. Occorre il massimo dell'incisività, e occorre agire a tutto campo".La campagna di vaccinazione resta l'arma fondamentale per provare a metterci alle spalle una stagione così difficile". Così il ministro Roberto Speranza nel corso del convegno 'Ripartiamo, Giornata nazionale per la salute e il benessere nelle città'."Detto ciò - prosegue, dopo aver sottolineato i "numeri incoraggianti" - continuo a chiedere massima attenzione e massima prudenza. Quando abbiamo deciso le riaperture, a partire dal 26 aprile, abbiamo scelto un percorso di gradualità. I numeri stanno dicendo che la strada era giusta. E credo che lo resti. Sarebbe un errore gravissimo immaginare che abbiamo vinto definitivamente questa battaglia. Siamo invece ancora dentro questa battaglia e abbiamo bisogno di grande cautela e prudenza e continuare a monitorare tutto ciò che avviene".