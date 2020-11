Pandemia Coronavirus. Oltre 52 milioni di contagi al mondo. Usa: 140mila nuovi casi, nuovo record giornaliero

Sono oltre 52 milioni i casi di contagio registrati neldall'inizio della pandemia di Covid-19, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. I decessi totali sono oltre 1,28 milioni.Le infezioni quotidiane da Covid-19 neglihanno raggiunto il record giornaliero di 140.000 con aumenti in tutti gli stati. Il numero totale dei decessi ha superato quota 240.000 e gli esperti temono che il Paese sia gia' entrato in una terza ondata di pandemia.Il secondo Paese al mondo con il maggior numero di casi, dopo gli Stati Uniti, è l', con 8.636.011, mentre le vittime ammontano a 127.571, meno dei 162.802 del, terzo Paese per casi, con 5.699.005.Il quarto Paese per numero di vittime è il, con 95.842, seguito da 50.457 nele da 42.953 in. 42.599 ine 40.105 in