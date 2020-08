Postate vostre foto mentre la indossate Coronavirus: Oms lancia campagna” 'Mask challenge” tutti sui social con mascherina Il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha detto che bisogna “lanciare un messaggio a chi ci circonda e cioè che siamo tutti sulla stessa barca''

Indossare la mascherina e postare la foto sui social. E' la nuova campagna di sensibilizzazione lanciata dall'Oms, di fronte all’aumento del numero di contagiati di Covid 19 nel mondo.''Postiamo sui social una nostra foto mentre indossiamo la mascherina per dare il buon esempio e mostrare il nostro impegno contro la diffusione del virus'' recita il messaggio della campagna.Così, dopo '' Safe hands challenge'' l'invito a lavare bene le mani, e '' Healthy at home challenge'' la campagna a rimanere a casa, ora l'Oms lancia ''Mask challenge '' ricordando che portare la mascherina è uno dei gesti chiave per fermare la pandemia ma anche un gesto di solidarietà.''Indossare la mascherina - ha dichiarato il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus lanciando la nuova campagna- significa lanciare un messaggio a chi ci circonda e cioè che siamo tutti sulla stessa barca''.