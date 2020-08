Gli Stati Uniti hanno raggiunto quota oltre 175mila morti Coronavirus, Oms: "Due anni per fermare pandemia". Germania: più di 2.000 nuovi casi in un giorno Sono oltre 23 milioni i casi ufficiali registrati nel mondo e più 800 mila i decessi

Condividi

L'auspicio del direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanita' (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, è di "fermare la pandemia in due anni". "Nella nostra situazione attuale con più tecnologia, ovviamente con più connettività, il virus ha maggiori possibilità di diffondersi, può muoversi velocemente. Ma allo stesso tempo abbiamo la tecnologia e le conoscenze per fermarlo", ha dichiarato Tedros.Ormai sono oltre 23 milioni i casi ufficiali registrati e più 800 mila decessi. L'America Latina e i Caraibi sono l'area mondiale più colpita con oltre 250mila decessi. i casi registrati sono più di 6,4 milioni. Il Brasile è il secondo Paese per casi e morti nel mondo, dopo gli Stati Uniti. In Europa preoccupa la Spagna con 3.650 nuovi infettati nelle ultime 24. Oltre 4.500 contagi in Francia, Salgono i casi anche in Germania: nelle ultime 24 ore oltre 2000 nuovi malati. La cancelliera Angela Merkel ha convocato per giovedì prossimo i governatori dei Lander tedeschi per decidere misure d'interventoLaha rilevato oggi 2.034 nuovi contagi da COVID-19, ha riferito il Robert Koch Institut (RKI). Con il dato odierno, il numero dei contagiati totali da nuovo coronavirus dall'inizio dell'epidemia è di 232.082. Sono stati anche registrati sette ulteriori decessi con COVID-19, che portano il totale delle vittime confermate a 9.267.Glihanno raggiunto la quota di 175.245 morti a causa del virus Covid 19. Lo rende noto l'Università Johns Hopkins, che ha contato per oggi altre 1.067 vittime. Complessivamente si sono registrati negli Usa 5.618.133 casi di contagio.Solo nella città di New York sono morte per Covid 23.641 persone. Nel New Jersey 15.941, in California 11.886, in Texas 11.391, in Florida 10.168.Torna a crescere il ritmo dei contagi da COVID-19 in. Oggi sono stati rilevati 332 nuovi contagi, il dato peggiore dall'8 marzo scorso, con infezioni registratein tutte le principali città e province del paese. Lo hanno segnalato i Centri coreani per la prevenzione delle malattie. In conseguenza, il governo ha deciso di espandere le misure di distanziamento a partire da domani anche alle aree fuori da Seoul, la capitale, dove già erano state imposte.Già nella settimana erano stati fatti chiudere karaoke, club, PC café e buffet. Per domani sono vietate le funzioni religiose in presenza e tutti gli eventi al chiuso con più di 50 persone e all'aperto con più di 100 persone sono strettamente proibiti. Le scuole in cui sono stati riportati dei cluster di contagi andranno in didattica a distanza. Il ministro della Sanità Park Neung-hoo ha affermato che il paese si trova a "una congiuntura critica di un'epidemia nazionale di COVID-19".La Corea del Sud è riuscita a contenere brillantemente la prima ondata di contagi da nuovo coronavirus, ma ogni tanto nuovi focolai hanno alzato i livelli di preoccupazione. Il punto debole della risposta sudcoreana al COVID sono state le confessioni religiose, che spesso non si sono attenute alle misure di distanziamento. Anche in questo caso le dita sono puntate su un gruppo, la Chiesa Sarang Jeil, che ha anche inscenato una manifestazione anti-governativa con migliaia di persone, molte anziane, in cui già almeno 104 persone sono risultate positive. In questa confessione, già oltre 700 adepti sono stati contagiati. Altri gruppi religiosi sono in queste ore sotto lo scrutinio delle autorità. La Chiesa Woori Jeil di Yongin ha registrato 176 contagi, mentre sono già 28 i positivi individuati nella Yoido Full GOspel.Sono 4.921 i nuovi casi di coronavirus confermati in, dove dall'inizio dell'emergenza sanitaria - secondo i dati ufficiali riportati dall'agenzia Tass - sono 951.897 i contagi accertati. Tra i nuovi casi, la maggior parte si registra a Mosca. Le autorità sanitarie confermano anche il decesso di altre 121 persone per complicanze provocate dal Covid-19 e il bilancio delle vittime sale a 16.310.L'conferma 69.878 nuovi casi di coronavirus e nel gigante asiatico il totale sale a quasi tre milioni, per la precisione 2.975.701, dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Lo evidenzia l'ultimo bollettino del ministero della Sanità che parla di 55.794 morti dopo che sono stati confermati altri 945 decessi per complicanze provocate dal Covid-19. Secondo i dati ufficiali, in India - con una popolazione di oltre 1,3 miliardi di persone - i pazienti guariti sono 2.222.577.Le autorità inhanno decretato un lockdown parziale di due settimane e un corpifuoco notturno dalle 18 alle 6 del mattino per cercare di contenere l'epidemia di coronavirus la cui diffusione è fortemente aumentata dopo l'esplosione che il 4 agosto ha devastato il porto di Beirut e mezza città. Ieri sono stati registrati altri 613 contagi, mai così tanti in 24 ore e gli ospedali sono ancora assediati dalle centinaia di feriti dell'esplosione. "Prima dell'esplosione il totale dei casi era 5-6 mila, ora siamo vicini ai 10 mila", ha sottolineato Iman Shankiti, rappresentante dell'Oms in Libano.Sono 1.054 i decessi legati alla pandemia di Covid-19 registrati innelle ultime 24 ore. Lo ha riferito nel suo bollettino quotidiano il ministero della Salute del Paese sudamericano, che parla anche di 30.355 nuovi casi. I nuovi dati portano a 113.358 morti e oltre 3,5 milioni di contagi il bilancio in Brasile dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Il Brasile, dopo gli Stati Uniti, è il secondo Paese al mondo più colpito dal coronavirus.Laha registrato nelle ultime 24 ore 385 morti per covid-19, portando il totale delle vittime a 16.568 persone. Secondo il rapporto quotidiano del Ministero della salute, si sono registrati 8.419 nuovi positivi, che portano il numero totale di contagiati a 522.138. Di questi, 348.940 sono già guariti. La regione più colpita è quella della capitale Bogotà, con 181.775 casi, seguita dai dipartimenti di Antioquia (nord-ovest) con 68.313, Atlántico (nord) con 62.464 e Valle del Cauca (sud-ovest) con 41.887.