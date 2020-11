"La Pediatria italiana e la Pandemia da Sars-CoV-2" Coronavirus. Pediatri: finora 8 decessi tra 0 e 19 anni, 149mila contagiati, 12,2% dei casi totali

Sono stati 8 i decessi per Covid-19 registrati nei bambini e nei ragazzi da 0 a 19 anni dall'inizio dell'epidemia, a fronte degli oltre 52.000 decessi registrati tra gli adulti. Sempre dall'inizio della pandemia il numero complessivo dei contagiati in questa fascia d'età è stato 149.219, pari al 12,2% del totale. A fare il punto, sulla base degli ultimi dati forniti dall'Istituto Superiore di Sanità e aggiornati al 18 novembre, è la Società Italiana di Pediatri (Sip), in occasione della conferenza stampa di presentazione del Congresso Straordinario Digitale "La Pediatria italiana e la Pandemia da Sars-CoV-2". "Di per sé il virus ha colpito l’età pediatrica meno e in maniera meno grave rispetto agli adulti", ha deto Alberto Villani, presidente della Società.