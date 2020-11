I dati forniti oggi dell'azienda Coronavirus, Pfizer rilancia: vaccino efficace al 95% Il vaccino è stato testato su 43.500 persone in sei paesi e non sono stati sollevati problemi di sicurezza

Il vaccino contro il coronavirus sviluppato dalla Pfizer è efficace al 95% e ha superato i controlli di sicurezza, secondo ulteriori dati forniti oggi dell'azienda. Il gigante farmaceutico e il suo partner BioNTech hanno pubblicato la scorsa settimana i risultati provvisori degli ultimi test, basati sui primi 94 volontari affetti da Covid-19, che confermavano un'efficacia del vaccino al 90%.I dati rilasciati oggi si basano sui primi 170 casi di virus in fase di sperimentazione clinica. Il vaccino è stato testato su 43.500 persone in sei paesi e non sono stati sollevati problemi di sicurezza. Lo studio continuerà a raccogliere dati di sicurezza ed efficacia sui volontari per altri due anni."La notizia è che il trial di fase 3 è finito.Una prima nella storia dell'umanità: meno di un anno dalla sequenza del virus alla prova clinica su larga scala di un vaccino, per di più basato su una tecnica tutta nuova.Oggi è un giorno speciale". Così su Facebook il biologo Enrico Bucci commenta l'annuncio di Pfizer.