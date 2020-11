Coronavirus Pregliasco: la terza ondata dipende dalla responsabilità dei singoli

"La terza ondata dipenderà da noi, è possibile che ci sia. La politica dovrà fare una mediazione per garantire la qualità della vita e il recupero dell'aspetto economico, ma sarà fondamentale la responsabilità dei singoli a gestire le feste con buonsenso, non con tavolate e festoni". Lo ha detto il virologo Fabrizio Pregliasco a Rainews24. "Noi abbiamo già deciso - ha aggiunto - di rimanere distanziati, essere al massimo in 4. E' una sofferenza, ma considerando la presenza di alcuni fragili e anziani lo si fa per loro. È questo l'elemento di responsabilità che dovremo adottare".