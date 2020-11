"Dobbiamo continuare a tenere alta la guardia" Coronavirus, Raggi: "Sono guarita e domani torno in Campidoglio" "Dopo giorni di isolamento domiciliare sono risultata negativa al tampone" ha scritto la sindaca di Roma su Facebook

"Sono guarita dal Covid-19. Dopo giorni di isolamento domiciliare sono risultata negativa al tampone". Così su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi, comunica la sua guarigione e aggiunge: "In questi giorni ho lavorato da casa, domani tornerò in Campidoglio. Prima di tutto voglio ringraziare la mia famiglia, chi mi è stato vicino anche se da lontano, i medici e, ovviamente, la mia squadra. Il mio pensiero è rivolto a chi oggi si trova a combattere la stessa battaglia, a chi non ce l'ha fatta e a chi ha perso una persona cara per colpa di questo maledetto virus. Ai medici e infermieri in prima linea. Rivolgo nuovamente un appello a tutti: la battaglia al coronavirus non è ancora finita, dobbiamo continuare a tenere alta la guardia. Serve la massima responsabilità. Non dobbiamo cedere ora, ma continuare a seguire le regole e a rispettare i protocolli. Insieme ce la faremo".