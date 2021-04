La pandemia Coronavirus. Record di morti e contagi in Perù dopo elezioni. Usa: metà popolazione adulta vaccinata

Pedro Castillo, Perù (AP Photo/Martin Mejia)

Dalla sua comparsa, secondo la Johns Hopkins University, il nuovo coronavirus ha provocato oltre tre milioni di morti nel, facendo registrare fino a questa mattina un totale di 3.017.632 vittime su 141.125.074 contagi.Quasi 130 milioni di persone di età pari o superiore a 18 anni, ovvero circa il 50,4% della popolazione adulta totale degli, hanno ricevuto almeno una dose del vaccino contro il coronavirus: Lo riferisce il Center for Disease Control and Prevention. Circa 84 milioni di persone negli Stati Uniti sono state vaccinate con due dosi.Il numero dei morti di Covid-19 inha superato per la prima volta i 400 in 24 ore, a pochi giorni dalle elezioni che il governo non aveva inteso rinviare nonostante la pandemia e con il Paese duramente colpito dalla variante brasiliana. Nelle ultime 24 ore, secondo il ministero della Salute, sono stati registrati 433 decessi, portando il bilancio totale delle vittime a 57.230 in 13 mesi. I nuovi contagi di ieri sono stati 7.131, che porta il totale a 1.704.757. In Perù, Paese di 33 milioni di abitanti, finora il maggior numero di morti era stato segnalato il 10 aprile, con 384 decessi.Sono 92 i decessi legati al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in, dove dall'inizio della pandemia sono morte 80.006 persone. È quanto emerge dai dati diffusi dal Robert Koch Institute (RkiI), l'istituto che monitora l'andamento della pandemia nel Paese. Rispetto a ieri si contano anche 11.437 nuovi casi, per un totale di oltre 3,1 milioni di infezioni.Sei giorni di lockdown rigido inizieranno stasera a, la capitale indiana, dove i contagi continuano a crescere mentre il sistema sanitario è sempre più in difficoltà. Come spiegato dal governatore Arvind Kejriwal, in tutti gli ospedali di Nuova Delhi scarseggiano i posti letto, le forniture di ossigeno e medicinali come il Remdesivir a causa della nuova ondata di Covid-19. L'nelle scorse ore ha superato i 15 milioni di contagi, con un aumento record di quasi 274mila casi nelle ultime 24 ore.