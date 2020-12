Report Iss: l'indice di contagio RT in Italia scende a 0,82 In 20 regioni si riscontrano valori di RT puntuale inferiore a 1

È sceso ancora l'indice di contagio Rt in Italia, passando da 0,91 a 0,82. È quanto emerge dalla bozza del report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss."Nel periodo 18 novembre - 1 dicembre 2020, si legge nel report, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,82 (range 0,76 - 0,91).Si riscontrano valori di RT puntuale inferiore a 1 in 20 Regioni. Di queste, 19 hanno un Rt puntuale inferiore a uno anche nel suo intervallo di credibilità maggiore, indicando una diminuzione significativa nella trasmissibilità".Complessivamente, il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è in diminuzione da 3.663 (01/12/2020) a 3.345 (08/12/12); anche il numero di persone ricoverate in aree mediche è diminuito passando da 32.811 (01/12/2020) a 30.081 (08/12/2020).Nella settimana di monitoraggio, rileva il report, "si continua ad osservare una riduzione generale del rischio, con la maggior parte delle Regioni a rischio Moderato e due a rischio Basso".In particolare, 14 Regioni sono classificate a rischio Moderato di una trasmissione di SARS-CoV-2. Di queste, nessuna ha una probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese nel caso si mantenga invariata l'attuale trasmissibilità.Due Regioni sono classificate a rischio Basso (Basilicata e Molise) e 5 a rischio Alto (Emilia Romagna, Trento, Puglia, Sardegna e Veneto). Due delle cinque Regioni classificate a rischio Alto (Puglia e Sardegna) sono state classificate a rischio Alto e/o equiparate a rischio Alto per 3 o più settimane consecutive; "questo prevede specifiche misure da adottare a livello provinciale e regionale - rileva il report - in base al documento "Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale'".