Polemica con il presidente della Lombardia Fontana su vaccini anti-influenzali Coronavirus, Ricciardi: "Ipotesi lockdown generale non è scongiurata" "Speriamo che stiamo andando nelle giusta direzione con le misure prese e speriamo di vedere presto i risultati" ha detto il consulente del ministro della Salute e docente di Igiene all'università Cattolica

"L'ipotesi di un lockdown generalizzato non è ancora scongiurata". Lo ha affermato Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute e docente di Igiene all'università Cattolica. "Il lockdown non è scongiurato perché dobbiamo valutare gli effetti", ha spiegato Ricciardi a Sky Tg24. "Quello che sta succedendo è che in alcune regioni la situazione sta peggiorando, in altre è stabile. Quindi dobbiamo invertire: nelle regioni che stanno peggiorando dobbiamo arrestare il peggioramento - ha sottolineato l'esperto - nelle regioni che sono stabili dobbiamo invertire la curva e farla diminuire. Soltanto quando saremo certi che questo avviene, allora potremo trarne delle conclusioni".Ricciardi ha assicurato che "tutti stiamo cercando di evitare il lockdown nazionale e di elaborare misure proporzionate alla circolazione del virus. Speriamo che stiamo andando nelle giusta direzione con le misure prese - ha osservato - speriamo di vedere presto i risultati".Quanto al sistema di monitoraggio, ha sottolineato, è alimentato dai dati delle regioni, e queste hanno "un obbligo morale ma anche tecnico a dare dati tempestivi e di grande qualità", perché "se i dati sono falsati è chiaro che alla fine prendi delle decisioni sbagliate". A proposito della discrepanza dei dati che in alcuni casi aree si è verificata, per Ricciardi "non c'è malafede da parte delle Regioni, anche perché sarebbe un reato gravissimo. Credo che invece dipenda dall'inadeguatezza di alcuni organici e dal fatto che tante non si sono preparate a tutelare il monitoraggio". Il sistema, pertanto, ha aggiunto, "è migliorabile, magari in questa fase invece di avere 21 indicatori se ne potrebbero avere 4 o 5, monitorati giornalmente invece che settimanalmente"A proposito del vaccino ha poi sottolineato che "non sarà la bacchetta magica, ma sarà un importante contributo. Le aziende che hanno fatto i proclami ci devono ancora mandare i dati ufficiali, ma siamo fiduciosi: arriveranno probabilmente nel 2021 uno o forse due vaccini e sarà un passo importantissimo"."Proteggeremo prima il personale sanitario e poi, se i dati sono sicuri, proteggeremo le persone fragili e eviteremo a tanti anziani di morire. Poi vaccineremo tutti quelli che si vogliono vaccinare. Ma con questo virus conviveremo ancora per molti anni, ma non significa che non potremo tornare a fare una vita normale se al vaccino affianchiamo il nostro comportamento saggio", ha concluso.Ieri Ricciardi aveva parlato di "ritardi" della Lombardia nell'acquisto dei vaccini anti-influenzali e oggi è tornato sull'argomeno. "La Lombardia si è mossa tardissimo. Ha fatto 9 gare, l'ultima a ottobre, quando la Gran Bretagna i vaccini li ha comprati nel dicembre del 2019".Ma il presidente della Regione Attilio Fontana, ospite a Rtl 102,5, ha replicato al consulente del ministero: "Dovrebbe conoscere bene i fatti prima di fare queste affermazioni. Abbiamo acquistato l'80% in più di vaccini rispetto allo scorso anno, sapendo che ci sarebbe stata una platea più ampia di richieste. I vaccini per le fasce protette ci sono e le fasce protette verranno tutte vaccinate".A difesa del governatore anche il senatore della Lega Roberto Calderoli: "Il professor Ricciardi è diventato ministro? Parla a nome del Governo? Parla al posto di Speranza? Perché Ricciardi muove una gravissima critica alla Regione Lombardia, di essere colpevolmente impreparata sui vaccini antinfluenzali, e la giunta regionale lombarda risponde con i numeri, smentendo il consigliere del ministro. Se Ricciardi ha parlato senza sapere i numeri della Lombardia dovrebbe quantomeno scusarsi" dice Calderoli che aggiunge: "Ricciardi da giorni continua a cambiare i colori delle zone, per lui Napoli da tre settimane è in zona rossa eppure per il governo resta zona gialla. Sempre su Napoli da giorni Ricciardi fa la 'Cassandra' profetizzando una tragedia sanitaria, eppure non sta cambiando nulla a livello di provvedimenti governativi.Cosa sta succedendo? Il ministro dovrebbe fare chiarezza, perché il suo consigliere lo contraddice in tv in continuazione, sulla Lombardia, su Napoli...".