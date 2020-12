I voti favorevoli sono stati 140, 118 i contrari, 5 gli astenuti Coronavirus, Senato approva mozione di maggioranza su spostamenti tra piccoli comuni Il documento impegna il governo a rivalutare la possibilità per gli affetti più stretti di ricongiungersi nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1 gennaio 2021. Marcucci: "Su piccoli comuni battaglia di principio vinta". Respinta la mozione del centrodestra

Il Senato ha approvato la mozione unitaria della maggioranza sulle misure da adottare contro la pandemia durante le festività natalizie. I voti favorevoli sono stati 140, 118 i contrari, 5 gli astenuti. Respinta con 114 sì, 142 no e 7 astenuti la mozione presentata dal centrodestra. L'Aula in precedenza aveva respinto la richiesta di Lucio Malan (Forza Italia) di votare per parti separate le mozioni, scindendo la parte relativa agli spostamenti da quella relativa ai rimborsi.Il documento impegna il governo, tenuto conto dell'evoluzione del quadro epidemiologico, e alla luce del principio di massima precauzione e tutela della salute, a rivalutare la possibilità per gli affetti più stretti di ricongiungersi nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1 gennaio 2021, garantendo equità fra i Comuni; e, nell'eventualità di nuove restrizioni, di prevedere misure di ristoro economico."Sui piccoli Comuni, la mia è stata una battaglia di principio e di fatti. Sono soddisfatto della mozione approvata in Senato, in cui si impegna il Governo ad avere equità di trattamento tra città di varie dimensioni nelle giornate natalizie. Chi vive in realtà più piccole non deve mai essere penalizzato". Lo afferma il capogruppo Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci, al termine delle votazioni sulle mozioni in Senato.La mozione di maggioranza impegna il governo ad adottare tempestivamente le iniziative necessarie al fine di consentire la possibilità per gli affetti più stretti di ricongiungersi nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1 gennaio 2021, prevedendo la possibilità di spostamento tra comuni al fine di evitare che le norme previste dal decreto-legge siano foriere di disparità di trattamento tra coloro che sono residenti in comuni grandi e coloro che sono residenti in comuni piccoli e medi. Di carattere più generale, invece, era la mozione di Italia Viva, che impegnava il Governo a valutare il ridimensionamento o l'ampliamento delle misure di restringimento, come in materia di spostamenti tra comuni della stessa provincia o il ricongiungimento con parenti e congiunti stretti: il gruppo guidato da Matteo Renzi ha poi ritirato la mozione, confluita in quella unitaria di maggioranza.