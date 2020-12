Un altro quarto è indeciso. Timori su sicurezza ed efficacia Coronavirus. Sondaggio Usa: il 25% della popolazione adulta non vuole vaccinarsi

Un quarto degli americani adulti non vuole farsi vaccinare contro il coronavirus, un altro quarto ancora non ha deciso. È il risultato di un sondaggio dell'Associated Press-Center For public Affairs Research riportato dal Guardian. Nonostante i progressi sui vaccini, i risultati non sono molto diversi dalla rilevazione effettuata a maggio.Nel sondaggio condotto su 1.117 adulti americani dal 3 al 7 dicembre, circa 3 su 10 hanno affermato di essere molto o estremamente fiduciosi nel fatto che i primi vaccini disponibili siano stati adeguatamente testati per sicurezza ed efficacia. Ma un analogo numero di persone ha affermato di non avere la medesima fiducia. Tutti le altre persone intervistate hanno un'opinione equidistante da questi due estremi.Tra coloro che non vogliono vaccinarsi, circa 3 su 10 hanno affermato di non essere preoccupati di ammalarsi gravemente a causa del coronavirus e circa un quarto ha precisato che l'epidemia non è così grave come viene raccontata dagli esperti. Circa 7 su 10 di coloro che hanno dichiarato di non volersi vaccinati sono invece preoccupati per gli effetti collaterali e preferiscono attendere la proima campagna di vaccinazione.Il virus corre veloce negli Stati Uniti. Nelle ultime 24 ore sono morte 3.054 persone. 300 in più del picco precedente, risalente a maggio. I dati del Covid Tracking Project. Record negativo anche per i ricoveri con 106.688 malati curati nelle strutture mediche. La media dei casi di contagio giornalieri si è attestata sui 200 mila per un totale di circa 15,4 milioni di infezioni dall'inizio della pandemia, che ha già provocato quasi 300 mila morti nel paese.