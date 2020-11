La lotta alla pandemia Spadafora: sostengo il rinvio oneri fiscali per il calcio, ma il settore deve ripensare se stesso La riforma dello Sport? "Sulla governance abbiamo perso un po' tutti" dice il ministro dello Sport

"Io sono d'accordo sull'emendamento del Pd per la sospensione dei versamenti fiscali per le società di calcio fino al 30 aprile. Io non sono contro il calcio, visto che le entrate fiscali che garantisce allo Stato sostengono il mondo dello sport. Finora mi sono impegnato molto sullo sport di base, che ha molto sofferto per la pandemia, ma non per questo il calcio non va sostenuto, anzi". Lo ha detto il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, intervenuto a Novantesimo minuto, su Rai2.



"Il calcio è stato e resta un punto di riferimento fondamentale per gli italiani, ma per restare un esempio per tutti deve rimettersi in discussione e capire che i tempi sono cambiati - ha detto ancora Spadafora -, deve ripensare se stesso". "Mi sembra che il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e il presidente della Lega serie A, Paolo Dal Pino - ha proseguito il ministro - abbiano intrapreso un cammino sulla strada giusta per superare le problematiche organizzative ed economiche che coinvolgono specialmente proprio la massima serie, che è poi quella trainante per tutto il movimento".



La riforma dello Sport? "Sulla governance abbiamo perso un po' tutti"

"Con la riforma dello sport abbiamo vinto tutti se pensiamo ai provvedimenti che riguardano i collaboratori sportivi, il professionismo femminile, ma anche i paralimpici o tante altre norme sulle asd o sul vincolo sportivo, un mondo che coinvolge milioni di persone. Sulla governance, invece, abbiamo perso un po' tutti. Dovevamo cercare chiarezza ma non siamo riusciti a trovare una sintesi, chiarendo ruoli del Coni e degli altri soggetti istituzionali che si occupano di sport" ha quindi spiegato il ministro.

"La riforma del lavoro sportivo entrerà in vigore nel settembre del 2021 e per due anni - ha proseguito- ,cioè fino al 2023, non prevede oneri contributivi per le società. C'è già pronto un fondo di cento milioni per coprire questa esigenza". "Prima la governance dello sport era in gran parte attribuita al Coni e questo semplificava le cose, ma non è detto che fosse giusto - ha aggiunto Spadafora -. Ora in realtà il Coni è centrale e deve mantenere la sua autonomia e la sua indipendenza. Sport e Salute e il Dipartimento per lo Sport servono a coadiuvarne il lavoro. Quel che però mi trova convinto, è che un Paese come l'Italia dovrebbe avere un ministero per lo Sport".